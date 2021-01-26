涉7.6屯門遊行妨礙司法公正　許智峯缺席聆訊官發拘捕令

▲ 被告之一林卓廷今到區域法院應訊。(王仁昌攝)

前立法會議員許智峯、林卓廷與另兩人涉於2019年7.6屯門遊行當日，要求他人刪除手機中拍到示威者外貌的片段等，被控意圖妨礙司法公正作為等罪。案件今（26日）於區域法院再提訊，許智峯早前宣佈流亡外地，法官今天發出拘捕令；其餘3人仍暫毋須答辯，續准保釋至3月23日再訊。

4名被告依次為林卓廷（43歲；前立法會議員）、許智峯（43歲；前立法會議員）、曾焌熙（28歲；廚師）及鍾凱研（39歲；社工）。

控方今於庭上指出，被告許智峯自去年11月30日出境後，再沒有回境報到，許今天亦沒有到庭，遂向法庭申請拘捕令。辯方回應指，沒有再收到許的指示，已中止代表許，對控方申請拘捕令不作評論。

法官遂發出拘捕令，另續准其餘3名被告保釋至3月23日再訊，以待被告鍾凱研申請法援。

首3名被告被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪。控罪指，3人於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士作出有妨礙司法公正傾向的作為，即煽惑、誘使、指示X刪除其手提電話內容，而該些內容顯示了一些示威者的臉部外觀；曾另被控同日參與非法集結罪。

許及鍾另被控1項不誠實取用電腦罪及1項刑事損壞罪。控罪指2人取用X的紅米手機，目的在於令其本人或他人不誠實地獲益；及無合法辯解而損壞屬於X的財產，即X手機內有關於2019年7月1日立法會示威的片段。

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記者：王仁昌