【新冠肺炎】明愛醫院掃瞄室漏裝臨時空氣淨化機　有確診病人曾訪致11人須接受醫學監察

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本地新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

劉家獻指出，明愛醫院放射科一間電腦掃瞄檢查室的抽風系統原定於1月23日進行更換工程，工程計劃中會安排兩部具有高效率空氣微粒子過濾功能的空氣淨化機在檢查室內，目的是促進室內換氣。經感染專家視察後，若使用有關機器，可在70分鐘內可以過濾整個房間99%的空氣污染物。

然而，院方在1月25日發現，醫院在1月23日並沒有安裝有關機器，暫未有關原因，便於25日下午2時已立即安裝有關機器。後來發現，在沒有安裝空氣淨化機的期間，曾有一名確診病人在1月24日凌晨約1時，曾到上址進行電腦掃瞄，停留約5分鐘，其後亦有71名病人檢查室進行檢查。

他指出，該名病人當時有使用高濃度氧氣，但其亦有佩戴過濾裝置的氧氣面罩，感染風險應是好低，協助病人檢查及消毒環境的職員亦有穿戴合適的個人防護裝備。醫院感染控制組及工程部及後進行視察及空氣流動測試，就事件與醫管局及衞生防護中心進行風險評估，由於其後接受檢查的病人都有佩戴外科口罩，一般亦會在病房逗留數分鐘，故沒有職員及病人被列為密切接觸者，惟共有一名職員及10名病人被列為其他接觸者，將會接受醫學監察及檢測。

為審慎起見，明愛醫院亦會聯絡所有受影響病人，並會安排所需病毒檢測，醫院亦會轉介已出院的病人予衞生防護中心跟進，醫院希望病人可以體諒及諒解今次的事件。

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記者：郭詩詩