港澳辦人事調動　施克輝接任港澳辦紀檢組長

▲ 中央紀委國家監委駐國務院港澳辦紀檢監察組 組長、黨組成員施克輝。

港澳辦近日出現新人事調動，廣東省前監察委主任施克輝，接替63歲退休的潘盛洲，出任中紀委國監委駐港澳辦紀檢監察組組長。

港澳辦網站的「辦領導」欄目已更新資料，施克輝同時是港澳辦黨組成員，排在黨組書記夏寶龍、副書記張曉明、成員宋哲和黃柳權之後，並在其餘兩名黨組成員鄧中華和向斌前面。

施克輝身兼中紀委委員，亦是在李秋芳、潘盛洲後港澳辦第三位紀檢組長，負責香港及澳門中聯辦的紀律檢查事務。

現年59歲的施克輝，是浙江浦江人他早年在浙江工作，2013年任浙江省委副秘書長。2014年，施進入紀檢監察系統工作，任中央紀委辦公廳正局級紀檢員、監察專員兼副主任，後出任中央紀委副秘書長兼辦公廳主任，2016年明確為副部長級。

2017年，施克輝到廣東任省委常委、省紀委書記，2018年當選為省監察委員會主任。曾接見香港廉政專員白韞六、澳門廉政專員張永春等，對港澳事務熟悉。

翻查資料，施克輝是港澳辦副主任夏寶龍的舊部，夏寶龍在擔任浙江省委書記（2012至2017年）時，施克輝已先後擔任浙江省委辦公廳副主任、省委副秘書長。

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責任編輯：李淇