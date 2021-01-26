【新冠肺炎】民主黨指多區舊樓污水渠亂駁或滲漏 促政府撥10億元資助大廈檢查維修更換排污渠

▲ 民主黨早前到油尖旺、深水埗、九龍城、沙田等全港11區檢查逾200幢大廈的排污系統情況，結果發現，當中約6、7成大廈的喉管有傳播病毒的潛在風險。（洪芷晴攝）

新冠肺炎疫情持續，早前有大廈懷疑出現經喉管傳播的新型肺炎確診個案。民主黨一項調查顯示，全港多區舊樓排污系統出現滲漏、錯誤接駁等問題，增加播毒風險，建議政府撥款10億元，支援業主檢查、維修或更換排污渠及開放式水斗。

民主黨於1月22至24日以目測及訪問業主方式，到油尖旺、深水埗、九龍城、沙田等全港11區檢查逾200幢大廈的排污系統情況，結果發現，當中約6、7成大廈的喉管有傳播病毒的潛在風險，包括最少有40幢大廈的糞渠或污水渠胡亂接駁；最少有30幢大廈的喉管殘舊漏水；最少有14幢大廈仍使用開放式水斗；及最少有5幢大廈的排氣管改裝或截斷。

民主黨醫療政策副發言人及深水埗區議員袁海文表示，不合格的污水渠接駁區區皆見，是一個「傳播炸彈」，或令病毒迅速蔓延。九龍城區議員馬希鵬指，土瓜灣唐樓林立，當中一些業主將單位改變劏房，導致喉管錯駁，甚至有樓宇出現原本承載量只有1户的糞渠，因改裝而增至5倍。

▲ 九龍城區議員馬希鵬指，土瓜灣唐樓林立，當中一些業主將單位改變劏房，導致喉管錯駁，甚至有樓宇出現原本承載量只有1户的糞渠，因改裝而增至5倍。(洪芷晴攝)

袁海文指，不少有問題樓宇樓齡超過50年，日久失修，部分單位改建為劏房時非法改動渠管，加上《建築物條例》多年未有更新，仍然容許使用開放式水斗，令住戶和街上途人都有機會接觸到污水，增加感染病毒風險。

他又指，政府去年第二季在防疫抗疫基金中撥款3億元，委聘顧問公司，為全港2萬幢私人住宅樓宇檢查外牆排水管，但至去年底只視察了約1000幢樓宇，批評計劃進度緩慢，透明度不足，要求增加人手並定期公布已完成檢測的大廈名單。

民主黨前立法會議員黃碧雲指，支持政府擴大污水監測範圍，但強調若不改善舊樓喉管問題，即使及早找出並隔離確診者，在疫情未「斷尾」下，居民回到喉管有問題的單位居住，病毒傳播都會反覆出現，促請政府著手檢查劏房和三無大廈。

政黨又建議政府撥款10億元，協助全港私人樓宇進行檢查維修，更換開放式水斗，並先處理樓齡超過50年的樓宇。當中3億用於技術支援，包括勘察及檢查、7億用於協助業主維修及更換排水系統，以每戶2萬元工程費計算，至少有3.5萬戶家庭受惠。

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記者：洪芷晴

