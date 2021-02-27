藉「兒童及青少年閱讀計劃」培養閱讀習慣 得獎者分享箇中樂趣與得着

常言道開卷有益，好書永遠不嫌多，透過閱讀不但能增進知識、提高語文能力。親子閱讀更能增進親子關係，為兒童及青少年的成長帶來無窮裨益。香港公共圖書館每年舉辦不同的活動，推廣閱讀的好處和樂趣，而其中「兒童及青少年閱讀計劃」一向深受學生、家長和學界的支持，計劃透過活動與獎勵引發兒童及青少年對閱讀的興趣、培養他們養成良好的閱讀習慣。

「兒童及青少年閱讀計劃」共分為4個組別，包括家庭組（幼稚園至小三，由家長陪同）、高小組（小四至小六）、初中組（中一至中三）和高中組（中四至中六）。

每位參加者會獲發一本閱讀紀錄冊，無論是借閱書籍、遞交閱讀報告、推薦好書以及參與月會，參加者均可以獲蓋印作實。除此之外，也可以參加「我的悅讀分享」、「每月之星」、「閱讀超新星」及「樂讀小精英」等閱讀活動和獎勵計劃。

究竟學生從閱讀中得到甚麼啟發和樂趣，不如一齊看看得獎學生的分享！

▲ 好書永遠不嫌多，閱讀能令人得到啟發和樂趣。

「閱讀超新星（家庭組）」獎得主 陳藖心 （6歲）

「我由幼稚園開始喜歡看書，我的書多數是從圖書館借來。我覺得看書很開心，而且可以識字、學到詞語，也令我有自己的想法。我最喜歡看的是《喜羊羊與灰太狼》的漫畫，以及《西遊記》。」藖心分享，也提及身邊的朋友也喜歡看書，因此會互相分享喜歡的書籍；她喜歡跟爸爸媽媽一起看書，現時每日都會看2至3本書。

「閱讀超新星（高小組）」獎得主 馬穎彤（12歲）

「小時候跟父母一起看書，大家會一起討論內容情節，自從二年級開始我便獨自看書，好處是多了自己思考。我覺得看書可以學到很多課本以外的知識，而且在不同書中學懂不同道理。」穎彤指，自己喜歡看小說、科學書和歷史書，「當中我特別愛看勵志小說，而君比的《我們的演藝夢》一書令我印象深刻。故事主角分別為了自己的夢想努力奮鬥和堅持，告訴我們不可輕易放棄自己的夢想，即使追夢路上會遇到困難，也要咬緊牙關、迎難而上。」



「樂讀小菁英」獎得主 黃詠楠 （6歲）

「由於我家接近圖書館，所以經常借書。參加計劃之後，我看了很多書，不但認識了很多字，也對世界有更多認識。現時我每日都會跟家人一齊看書，大約看2至3本。」在眾多類型的圖書之中，詠楠表示自己喜歡看不同國家的繪本，因為可以欣賞好看的圖畫和角色，更了解到不同地方的文化，「我特別喜歡看香港作家摩菲亞創作的繪本，因為故事情節十分吸引；而摩菲亞克服身體障礙努力創作，從他身上我學到要勇敢面對困難，以及要常存感謝的心。」

▲ 透過親子閱讀，可以增進關係。

提升閱讀興趣 學校有妙法

要培養和提升兒童和青少年的閱讀興趣，學校的推廣是不可缺少的一環。而年度內累積提名會員閱書總量最高的學校，可獲頒「最積極推動閱讀學校」獎；年度內成功推薦最多新會員的學校，可獲頒「最積極推動參與學校」獎。欲知得獎學校如何成功推動閱讀風氣、帶領學生領略閱讀的樂趣，立即看看老師們的分享！

「最積極推動閱讀學校」：和富慈善基金李宗德小學

陳思瑋老師指，該校家長對其小朋友的閱讀培訓相當重視，所以大部分學生都喜愛閱讀，高年級學生更建立了自己的閱讀品味，而學校關注的是維持他們對閱讀的熱情。「學校以多元化活動鼓勵學生閱讀，包括鼓勵閱讀大使於校園電視台推介書籍、推動早會閱讀文化、鼓勵同學在外出活動時帶書在身隨時閱讀，又有家長義工為低年級學生講故事等，做到全校參與，建立了濃厚的閱讀氣氛。」陳老師又指，閱讀的量和質均重要，「兒童及青少年閱讀計劃」配合學校的多元活動，既可助學生維持閱讀量，又能提升閱讀質素。



「最積極推動參與學校」：中華基督教會全完第二小學

「閱讀的好處很多，很多名人如愛因斯坦、愛迪生、霍金等，從小就深受閱讀影響，對他們有很大啟發，但現今的小朋友沉迷網路世界，學校需要對症下藥。」黃美清老師表示公共圖書館資源豐富，學生配合網上資源的應用，相信閱讀成效更佳，學校一方面積極推廣電子書和網上閱讀，如在疫情期間拍短片介紹精彩書籍及閱讀渠道；另一方面以有趣方式鼓勵學生閱讀，如由老師扮演故事角色在舞台表演。黃老師指學校參與「兒童及青少年閱讀計劃」的初衷，是希望令每個學生都擁有一張香港公共圖書館圖書證，隨着他們成長也可一生受惠，所以獲獎也是意外收穫。

▲ 現今小朋友沉迷網路世界，推廣電子書和網上閱讀能令學生重拾閱讀樂趣。

（特約）