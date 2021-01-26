涉隱瞞借貸再借45萬投注外圍馬　警長認詐騙等罪候判

▲ 警長李鴻發(右)今於東區裁判法院承認詐騙等罪，還押候判。(經濟日報資料圖片)

51歲警長涉於2016至2020年間，3次向警察儲蓄互助社借貸時隱瞞其他貸款共121萬元，從而騙取互助社批出3筆共逾45萬元的貸款，警長更被揭發非法外圍投注賭馬，警長今(26日)於東區裁判法院承認欺詐及向收受賭注者投注等4項控罪，還押至2月9日判刑。

涉案首被告為警長李鴻發(51歲)；次被告為退休漢余泉堅(72歲)。首被告今承認3項欺詐罪及1項收受賭注者投注罪，次被告則承認兩項收受賭注罪。

案情指，首被告為香港警察儲蓄互助社會員，他於2016年6月30日向互助社提交個人貸款申請表格，向互助社借貸13.7萬元，而他於表格上訛稱自己沒有在其他財務機構欠款。事實上，首被告當時分別於星展銀行等3間機構欠款共逾121萬元。

首被告其後再於2018年4月30日及2020年3月11日，分別再向互助社借貸15.4萬元及16萬元，而他當時仍拖欠其他財務機構81萬元及121萬元，但他卻於申請表格上拒絕透露其他欠款。

警方調查下又發現，首被告先後於2020年3月11及18日，兩度透過電話向次被告透過非法外圍投注賭馬，涉款共2,280元。

兩被告今分別承認控罪，裁判官先為首被告索取社會服務令及背景報告，並將首被告還押至2月9日判刑。裁判官另為次被告索取感化及社會服務令報告，次被告獲准保釋候判，其案件押後至2月16日判刑。

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記者：楊詠渝