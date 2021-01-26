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【逆境自強】疫情下導遊失業轉做保安　大屋搬劏房無怨無悔裝備自己待翻身

親子 18:07 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

原職任導遊的阿君在疫情下失業，為保生計轉做保安。

疫情持續一年多，旅遊業首當其衝受到影響，大批旅遊從業員失業。港台《鏗鏘集》近日訪問三位在疫下失業的港人，其中旅遊從業員伍秉君逆境自強的故事，引起眾多迴響。

疫下停工轉做保安

阿君原是公司老闆，經歷生意失敗破產後，為保生計做了一年無牌小販。隨後他眼見旅遊業興起，轉行從事導遊，可是去年全球爆發世紀大疫症，港人沒法出遊，導遊自然「冇工開」。

自去年1月起，阿君已經沒有帶團。他曾考慮轉型，找旅行社合作舉辦本地一日遊，卻礙於第4波疫情而作罷。

按大圖看阿君對導遊失業的看法：

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縱然人生跌宕，阿君沒有放棄，在3個月前考獲保安牌，現時在港島東一個屋苑當保安替工。他一星期工作兩日，朝八晚八。由於他居住在天水圍，做替工的日子要凌晨4時半起床，放工後差不多10時才回到家。

按大圖看阿君做保安的辛酸：

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大屋搬劏房食杯麵裹腹

由於收入大減，阿君由兩房一廳的單位搬至月租4000元的劏房。愛下廚的他，因新住處沒有廚房，不時以即食麵裹腹。

按大圖看阿君搬屋的心情：

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生活不如意，阿君卻沒有自怨自艾，抱着「打不死」的精神，等待翻身機會。現時他報讀多個課程，例如金融班、電腦班等，更學習西班牙文，冀為將來做準備。

按大圖看阿君如何裝備自己：

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完整影片請看：

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責任編輯：王明芳

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