【請假被炒】打工仔請假辦理爸爸後事被炒 公司以曠工為由不賠償一分錢

▲ 打工仔請假被炒。

至親離世，作為子女理應料理後事盡孝。上海一名打工仔，其爸爸突然身體不適，他緊急向主管請假數日回家探望父母，但公司未有批准，他折返回上海途中，爸爸驟然離世，他再次回家辦理喪事，結果被公司以曠工為由辭退，且不作出任何經濟賠償。打工仔最後訴諸法院，最後成功獲賠償7.5萬元。

綜合內地傳媒報道，事主陸雲生在上海一間房地產任職，因其爸爸病危要趕回家鄉探望，他於今年1月6日早上提交事假申請，並立即動身回鄉，但公司次日才告知陸雲生請假未獲批准，他立即折返上海。但在折返途中，他收到爸爸離世的噩耗，他致電通知公司後，再次踏上回鄉之路處理爸爸的身後事，直至休假8日後才回到公司上班。

由於陸雲生的公司規定，員工請事假一天須由主管領導審批，如連續三天以上須由公司總裁（總經理）審批；而累計曠工三天以上人士，被視為嚴重違反公司規章制度和勞動紀律，公司有權辭，並可提前解除勞動合同、依法不予支付經濟補償。

陸雲生重返公司後，他被公司以曠工為由辭退，且不獲任何賠償。陸雲生不服公司的處理方法，入稟法院申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金約人民幣10.4萬元。

仲裁委認為，公司不予批准，顯然不盡人情，亦有違事假制度設立之目的，裁決該公司須支付違法解除勞動合同賠償金約人民幣7.5萬元。

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責任編輯：王明芳