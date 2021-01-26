【疫苗香港】復星稱BioNTech疫苗「復必泰」由德國生產　接種後需要至少30分鐘觀察反應

港府昨(25日)公布復星醫藥與德國藥廠BioNTech的新冠疫苖「復必泰」可在香港作緊急使用，成為本港首款引入作緊急使用的新冠肺炎疫苗。兩間公司今(26日)舉行聯合記者會，指會為政府提供注射及培訓資料，並會就每宗不良報告跟進；又指已評估逾20種病毒株，包括近期在英國出現的變種病毒，都顯示出良好抗體中和反應。

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復星醫藥香港執行首席代表羅紫君及BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，供港疫苗會由2間德國廠房，分別位於緬恩斯(Mainz)及馬爾堡(Marburg)生產，供港疫苗在德國生產後，復星會安排專業物流公司運送及儲放疫苗。疫苗會在48小時內從德國空運到港，抵港後放在攝氏負75度的冷藏櫃內，中央儲存倉設有24小時溫度監測，並有後備冷藏櫃，確保疫苗安全；運送時可以到2至8度將疫苗運送至注射場地。2人強調運輸過程與流感及HPV疫苗一樣。

BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin指，已評估20種病毒株，包括在英國出現的變種病毒，「復必泰」都顯示出良好抗體中和反應，同時注射2劑疫苗後有效率達95%。他強調，接種疫苗後最常見的不良反應為疲勞、頭痛等已知反應，建議接種後留下至少30分鐘觀察反應。

對於近期出現疫苗短缺的情況，Ryan Richardson稱公司已將今年疫苗產能由13億劑增至20億劑，未來將繼續擴大產能以應付全球疫苗需要，包括香港市場；復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳補充指，復星會與BioNTech密緊聯繫，會就香港需求對接確保滿足需要。

有人質疑疫苗開發時間短，是否安全有效，復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民解釋，新冠病毒雖變異率低、變異對抗原性影響少，加上感染率高，有助進行臨床研究，同時全球合作、科學進步亦加速疫苗研發。他強調，疫苗研發雖快但亦須經過各國審批，質量會有保障。

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記者：蘇文軒