【偉大父愛】3歲女兒患罕病無法咀嚼進食　單親爸不放棄嘴對嘴餵食相依為命

▲ 因3歲女兒患罕見病無法進食，內地一名單親爸爸嘴對嘴餵愛女。

單親爸爸父兼母職，獨力湊大孩子的辛酸不足為外人道。內地一名單親爸爸的3歲女兒不幸患上罕見病，無法自己進食，爸爸因此不辭勞苦嚼爛食物，再嘴對嘴餵愛女，父女相依為命的故事感動了不少人。

綜合內地傳媒報道，父女的故事在數年前已廣傳，來自山西省一個小村的王志華被稱為「餵食爸爸」，由於他當時3歲的女兒王可然患上一種名為「賁門失弛緩症」的罕見病，出現嚴重嘔吐問題。她因營養不良，以致牙齒脫落，無法咀嚼進食。

▲ 爸爸無怨無悔照顧女兒，父女相依為命。（網上圖片）

不辭勞苦嘴對嘴餵愛女

王志華看到愛女的情況非常心痛，決定將食物嚼爛後，再嘴對嘴餵她，無論如何只想她多吃一點。不過，因小可然受病魔折磨，總是持續嘔吐，爸爸每天得多次餵食，他毫無怨言︰

只要女兒能多吃一口，再苦再累也心甘情願。

2012年，王志華的妻子拋夫棄女離家出走，自此失去聯絡，加上王志華的父母都有病在身，他只得獨力肩負照顧女兒的責任。一家人靠他打散工維生，而小可然的醫藥費不菲，對於這個窮困的家庭來說實在無力負擔。

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3歲女胃萎縮體重過輕

小可然在山西省兒童醫院接受治療，隨著她的胃部嚴重萎縮，體重僅餘7公斤（約15.4磅），病情漸趨嚴重，令她的生命受到威脅。王志華不能眼睜睜看著女兒步向死亡，盼望好心人能捐款約6萬元人民幣（約7.2萬港元），幫助他們度過困境。

慶幸他們最終籌得款項，小可然經過3個月的治療後情況好轉，體重上升至10.5公斤（約23磅)，漸漸可以進食流質食物。

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責任編輯︰王明芳