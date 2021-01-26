【港區國安法】人民日報斥夏博義喪失法律人專業和理性

▲ 人民日報發表評論點名批評夏博義歪曲抹黑港區國安法。

《人民日報》發表評論，批評大律師公會主席夏博義甫一上台，便歪曲抹黑香港國安法，指其有關「希望特區政府修訂香港國安法部分條文」的言論喪失了法律人基本的專業和理性。文章又批評大律師公會，不僅嚴重背離法治精神，也嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

夏博義上周當選後表示，港區國安法部分條文牴觸《基本法》，他之後接受傳媒訪問時稱，同意不少人所批評、港區國安法是「恥辱」，建議修改國安法中部分最具爭議的條文，或新增一些條文，令國安法較現時容易接受。

人民日報昨日發表評論文章，點名批評夏博義，指其有關希望特區政府修訂香港國安法的狂妄之語，「顯然是沒有擺正自己位置。」又強調，國家安全是中央事權，港區國安法是由全國人大常委會制定的全國性法律，地方根本沒有修改香港國安法的權力。

另外，剛剛卸任的大律師公會前主席戴啟思亦被點名批評，評論指其不僅公然吹捧被捕暴徒「有良好品格」，並建議律政司免於檢控，還大放厥詞誣稱香港「不再有完全獨立的司法制度」。

評論又指，大律師公會近年立場趨向政治化，不斷利用自身話語權和社會影響力，助長禍港亂港活動，包括在修例風波中多次發布聲明，將矛頭對準特區政府和香港警察，淪為了「煽暴者」「縱暴者」。最後又奉勸公會，不要丟掉職業素養和專業精神，讓政治立場先行，甚至凌駕法律之上，更不要與「攬炒派」和外國反華勢力沆瀣一氣，成為香港法治秩序的破壞者。

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責任編輯：林曉君