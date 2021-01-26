  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】人民日報斥夏博義喪失法律人專業和理性

政治 17:49 2021/01/26

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

人民日報發表評論點名批評夏博義歪曲抹黑港區國安法。

《人民日報》發表評論，批評大律師公會主席夏博義甫一上台，便歪曲抹黑香港國安法，指其有關希望特區政府修訂香港國安法部分條文的言論喪失了法律人基本的專業和理性。文章又批評大律師公會，不僅嚴重背離法治精神，也嚴重挑戰一國兩制原則底線。

夏博義上周當選後表示，港區國安法部分條文牴觸《基本法》，他之後接受傳媒訪問時稱，同意不少人所批評、港區國安法是恥辱，建議修改國安法中部分最具爭議的條文，或新增一些條文，令國安法較現時容易接受。

人民日報昨日發表評論文章，點名批評夏博義，指其有關希望特區政府修訂香港國安法的狂妄之語，顯然是沒有擺正自己位置。」又強調，國家安全是中央事權，港區國安法是由全國人大常委會制定的全國性法律，地方根本沒有修改香港國安法的權力。

另外，剛剛卸任的大律師公會前主席戴啟思亦被點名批評，評論指其不僅公然吹捧被捕暴徒有良好品格，並建議律政司免於檢控，還大放厥詞誣稱香港不再有完全獨立的司法制度

評論又指，大律師公會近年立場趨向政治化，不斷利用自身話語權和社會影響力，助長禍港亂港活動，包括在修例風波中多次發布聲明，將矛頭對準特區政府和香港警察，淪為了煽暴者縱暴者。最後又奉勸公會，不要丟掉職業素養和專業精神，讓政治立場先行，甚至凌駕法律之上，更不要與攬炒派和外國反華勢力沆瀣一氣，成為香港法治秩序的破壞者。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：林曉君

相關文章

大律師公會譴責針對司法人員非理性攻擊　促勿對法官施壓
18:24 2020/11/23
大律師公會譴責針對司法人員非理性攻擊　促勿對法官施壓
大律師公會主席戴啟思指若沒有司法獨立　香港將一無所有
17:58 2021/01/11
大律師公會主席戴啟思指若沒有司法獨立　香港將一無所有
夏博義自動當選新一屆大律師公會主席　稱會在任內盡力保護香港自由
21:01 2021/01/21
夏博義自動當選新一屆大律師公會主席　稱會在任內盡力保護香港自由
大律師公會 政治 港區國安法

最高瀏覽

【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
18:42 2021/01/25
【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
18:14 2021/01/25
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員