  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋裝修】42萬裝修366呎黃大仙上邨　客廳間3睡房變5人簡約安樂窩

休閒消費 18:30 2021/01/26

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

有戶主花42萬裝修366呎黃大仙上邨公屋，令住宅變得時尚實用。

上樓是不少香港人的夢想，一家四口最近獲派黃大仙上邨的公屋單位，單位為366呎清水樓。設計師把客廳分間出3間睡房，解決他們及傭人所需要的生活及收納空間。此外，設計師亦為細小的單位加點心思，令單位變得獨特，改變公屋倒模式的風格。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

鼎勝設計工程公司」負責人Mark接受TOPick訪問，分享裝修過程心得及不同房間的特色。單位住戶有一對夫婦、一對女兒及一位傭人，他們決定為這小天地裝修成簡約風的安樂窩。

客廳間出3間睡房

屋主希望擁有簡約風格的住宅，同時希望有更多收納空間，儲藏戶主的衣物、廚具及其他雜物。另外，戶主希望製作一間以樹屋造型的睡床給女兒。因此，設計師以白色和淺木色為主調為住宅設計，又把客廳間出3間睡房，分別為主人房、女兒房及工人房，再將客飯廳二合為一。

樹屋造型床

女兒睡房以天藍色牆身為主，採用地台設計滿足收納需要。碌架床以樹屋造型設計，上層設有多個層架方便擺放書本、玩具等物品，而下層設有衣櫃。特別設計一張電動升降書枱，降低時是地台，升高可變成書枱，方便女兒溫習，令活動空間更靈活有彈性。

主人房變小戲院

而主人房同樣採用地台設計，而油壓床成為主要收納空間，戶主能輕易升起睡床，擺放及領取物品。此外，設計師於床尾加設投影幕，主人房搖身一變成為小劇院。

善用廚房空間

設計師把廚房近一半空間分割出來，變成工人房及擺放洗衣機。至於廚房設有煮食爐、鋅盤及長工作枱，容易擺放食材及廚具，方便煮食。

點擊大圖了解裝修前情況：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

是次工程花費約42萬元，大約５個月完工，費用如下︰

  • 水電　$6.1萬
  • 訂造傢俬　$19.6萬
  • 泥水　$5.3萬
  • 油漆　$4.2萬
  • 無縫地板　$3.3萬
  • 間隔牆身　$7,000
  • 門　$2.7萬

同場加映：賀年菜色推介，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

相關文章

【蝸居裝修】12萬大改造南昌匯壐500呎單位　度身訂造傢俬設計用盡每吋空間
12:44 2021/01/09
【蝸居裝修】12萬大改造南昌匯壐500呎單位　度身訂造傢俬設計用盡每吋空間
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【居屋裝修】夫婦48萬裝修480呎居屋　拆廚房變開放式及擴大廁所增空間感
18:01 2021/01/22
【居屋裝修】夫婦48萬裝修480呎居屋　拆廚房變開放式及擴大廁所增空間感
裝修設計

最高瀏覽

【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
18:42 2021/01/25
【逆轉人生】兩次離異被男人呃錢身無分文 堅強婦人日睡3小時打5份工買兩個單位
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
18:14 2021/01/25
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員