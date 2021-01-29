IVE高級文憑課程 融合新科技元素 培訓新專才

疫情下各行各業面對新常態，均積極應用創新科技，如人工智能、大數據、物聯網、VR/AR等，以科技應萬變。配合行業數碼化趨勢，IVE/HKDI/ICI提供的高級文憑課程，融合新科技元素，培育新人才。同學透過學習科技於不同行業應用的知識與技能，畢業後成為行業渴求的生力軍。

IVE/HKDI/ICI 高級文憑

● 中六同學2月28日或之前網上報名，有機會於5月下旬起獲派有條件取錄*



了解更多課程資料及立即報名：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111 *適用於合資格之申請人

高級文憑課程融入新科技元素 裝備新知與應用技能

IVE/HKDI/ICI高級文憑課程涵蓋7大學科，課程配合行業數碼化趨勢，融入新科技元素，並配備專業教學設施，讓同學於互動中掌握新科技應用。疫情下無論工作、學習、購物及娛樂，均以網上平台配合實體運作，行業對能兼備新科技知識及應用技能的人才需求殷切。IVE提供多元化的高級文憑課程，當中包括與人工智能編程、網絡安全、雲端科技、大數據等新科技相關的課程，為行業培訓人才。

開發創新數碼解決方案 以科技促進行業發展

任職跨國諮詢顧問公司應用系統分析師的何百祥（Ben），現時的工作為企業客戶建構創新數碼解決方案，例如利用區塊鏈（Blockchain）技術為物流業界開發全新電子商務系統，提升物流運作效率。

Ben當年瞄準手機軟件開發行業的發展潛力，加上對IT的興趣，中學畢業後便選讀IVE資訊科技高級文憑課程。IVE讀書時，曾和同學研發尋找「咪錶」車位的手機應用程式，並於大型公開比賽獲獎，更因為相關獎項而獲跨國工程顧問公司聘請為實習生。Ben表示：「IVE的多元化學習經歷，讓我發掘到自己愛好與專長。透過實習、比賽接觸到業界，加深認識行業數碼化的發展。」他期望能夠繼續運用所學到的IT專業知識，以創新科技提升社會生活質素。

何百祥 （Ben）

跨國諮詢顧問公司應用系統分析師

IVE智能手機軟件開發高級文憑畢業生

香港城市大學電腦科學理學士

IVE學習體驗 鞏固專業知識 應對網上培訓趨勢

面對各行各業數碼化，如何靈活將新科技運用到日常工作，成為職場重要技能之一。另一位酒店及旅遊高級文憑畢業生，現職教練培訓機構助理經理的廖嘉碧 （Rita），在工作上需負責籌備大型專業研討會及相關培訓課程。Rita自少熱愛運動，當年中學畢業後，選讀IVE相關運動學課程，「讀書時除了學習運動科學、生物學、活動統籌等知識，更有機會代表院校到內地參加大型比賽，與國內及外國運動員隊伍切磋交流，開闊眼界。在學時亦曾於私人會所實習，明白到職場上需靈活結合知識與科技應用，提升工作效率。」

新常態下Rita要將網上學習引入日常培訓，透過不同網上平台及學習管理系統應用程式，讓學員在家學習。網上學習不論對「教」與「學」均更具彈性，Rita相信即使疫情過後，教練培訓的模式都會以面授課堂及實時網上授課的混合教學模式進行，她寄語同學：「我們需要與時並進，不斷學習新知識和技術於行業上的應用，裝備自己以應對工作上的新挑戰。」

廖嘉碧 （Rita）

教練培訓機構助理經理

IVE運動管理及訓練學高級文憑^畢業生

英國謝菲爾哈蘭大學學士學位銜接課程

英國謝菲爾哈蘭大學運動管理學碩士

^現稱運動教練學高級文憑

智能科技融入運動學 配合行業科技發展趨勢



IVE開辦不同課程，培育新人才，當中包括2021學年新開辦的「運動學及智能科技高級文憑」，裝備同學將新科技應用於運動訓練及管理。



課程涵蓋跨學科知識，如資訊科技及設計等，全方位裝備適用於運動及康樂管理不同範疇的新技能及專業知識，包括學習運用大數據分析及物聯網(IoT)科技提升運動表現；亦會學習網絡安全及編程等技術，配合行業發展趨勢。同學將有機會於運動總會等機構實習，參與運動團隊的訓練計劃。畢業生可擔任健康及運動表現評估、體育管理及健身應用程式開發等範疇工作，按興趣發展專業。



智能運動實驗室 https://bit.ly/IVE_SmartSportsLab

▲ 同學會利用人工智能、AR/VR 等應用程式設計及管理運動設施

▲ 互動運動裝置令體能訓練更個人化

https://www.youtube.com/watch?v=alRdEpcZoUY

（資訊由客户提供）