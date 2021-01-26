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【防疫措施】七旬漢違檢疫令外出　法庭判即時監禁14天

社會 18:23 2021/01/26

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案件在觀塘法院審理。（資料圖片）　

衞生署稱，一名72歲男子，因違反強制檢疫令，今日（26日）於觀塘法院被判即時監禁14日。

該男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，去年7月12日離開其檢疫地點。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守。截至今日，共有105人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

由2020年2月8日起，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天強制檢疫。此外，由2020年12月25日起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：吳卓峰

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