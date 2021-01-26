【諸朋好友】陳凱琳產後復出做主持 Grace與崔建邦做拍檔 娛樂 18:23 2021/01/26 分享： 熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 ▲ 崔建邦與陳凱琳齊主持新一輯《諸朋好友》。（取自崔建邦IG） 陳凱琳（Grace）於去年7月誕下第二胎後，雖然經常在網上社交平台上載照片分享生活點滴，亦有出席公開活動，不過與TVB仍有合約的陳凱琳，產後忙於照顧家庭，未有時間為TVB工作。 今日（1月26日），崔建邦在IG貼出與陳凱琳的合照，並宣布將與陳凱琳一同主持新一輯的《諸朋好友》。 崔建邦並寫道：「休息咗一排，最新一輯《諸朋好友》繼續拍攝，今次我換咗個新嘅女拍檔，就係集美貌與智慧於一身嘅靚女陳凱琳，希望呢個組合可以為觀眾帶來全新嘅感覺！送上更多精彩嘅訪問！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【諸朋好友】身世坎坷出世前遭父親拋棄 姜皓文對父親沒怨恨：不會怪任何人 16:39 2020/11/09 【諸朋好友】身世坎坷出世前遭父親拋棄 姜皓文對父親沒怨恨：不會怪任何人 【諸朋好友】自知天份不及同期偉仔星爺 歐陽震華跟宣萱坦承中年危機【有片】 10:58 2020/12/14 【諸朋好友】自知天份不及同期偉仔星爺 歐陽震華跟宣萱坦承中年危機【有片】 【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開 感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】 11:39 2020/12/07 【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開 感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】 家庭關係 爸媽心聲 產後調理 崔建邦 陳凱琳 綜藝節目 TVB 香港小姐