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【諸朋好友】陳凱琳產後復出做主持　Grace與崔建邦做拍檔

娛樂 18:23 2021/01/26

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崔建邦與陳凱琳齊主持新一輯《諸朋好友》。（取自崔建邦IG）

陳凱琳（Grace）於去年7月誕下第二胎後，雖然經常在網上社交平台上載照片分享生活點滴，亦有出席公開活動，不過與TVB仍有合約的陳凱琳，產後忙於照顧家庭，未有時間為TVB工作。

今日（1月26日），崔建邦在IG貼出與陳凱琳的合照，並宣布將與陳凱琳一同主持新一輯的《諸朋好友》。

崔建邦並寫道：「休息咗一排，最新一輯《諸朋好友》繼續拍攝，今次我換咗個新嘅女拍檔，就係集美貌與智慧於一身嘅靚女陳凱琳，希望呢個組合可以為觀眾帶來全新嘅感覺！送上更多精彩嘅訪問！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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