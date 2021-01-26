【糖尿病】醫管局指糖尿病新症逾5成屬年輕患者　禁堂食措施反令病情有改善

▲ （左起）糖尿病服務中央委員會聯席主席周偉強、醫院管理局總行政經理（綜合護理計劃）陳允健醫生、糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣、質素保證小組委員會主席蔡祥熙。（陳麗娜攝）

糖尿病可以增加患上心血管疾病的風險，醫管局（26日）發表本港糖尿病人概況報告，指出2019年至2020年本港有逾49萬糖尿病病人，當中22萬人屬65歲以下患者，當中兩成半患者控制血糖表現較差。

糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣表示，該兩成半患者的糖化血紅蛋白達9%或以上，超出國際標準的7%，每超出標準1%，患上糖尿併發症的風險便高出20%至30%；而65歲以下患者的風險控制和患上併發症的風險較65歲以上的患者高。

質素保證小組委員會主席蔡祥熙解釋，年輕患者生活忙碌，不容易有良好的生活習慣，改善飲食習慣、增加運動、預約求診等限制糖尿病加劇的因素不足，因而血糖表現較長者差。

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49萬糖尿病病人中有41,000宗屬新症，即當中五成七年齡介乎40至64歲的中年病人，新症個案有年輕化趨勢。糖尿病服務中央委員會聯席主席周偉強解釋，社會資訊發達，公眾對糖尿病的關注，以及自身意識提高，及早診斷出患上糖尿病，因而新症個案有年輕化趨勢。

蔡祥熙補充，疫情下臨床個案的病情趨勢兩極化，部分病人平時食量高，但因禁堂食措施，進食份量減少，病情反而有改善；相反較年輕的患者平日有運動習慣，因疫情減少運動，病情因而惡化。蔡強調，健康的生活習慣和飲食習慣十分影響病情的發展。

至於疫情下，有外國文獻指新冠肺炎可能導致健康人群罹患糖尿病，並導致糖尿病患者出現嚴重的併發症。蔡祥熙表示，每個臨床個案病情不一，不少患上新冠肺炎的糖尿病患者病情較重、死亡率高，但不代表直接與患有糖尿病有關，因為相關患者普遍年齡高，同時有併發症如心臟病、腎病等，因此糖尿病人患上新冠肺炎的死亡風險更高要靠更多的醫學研究來支持，現階段不敢定論。

同場加映，糖尿病可增加患上心血管疾病風險，即看：

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記者：陳麗娜