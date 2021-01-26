鄭若驊退出國際律師協會　林鄭退回港大建築學院教授名銜

▲ 律政司司長鄭若驊上任前，曾參與大量國際法律組織的工作。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊上任前，參與大量國際法律組織的工作，所以她於2018年加入政府的首次利益申報，亦表明自己是國際律師協會（International Bar Association）會員身份。可是，根據行政會議成員個人利益登記冊本月11日顯示，鄭若驊卻刪去有關申報，意味鄭若驊己退出該會。

其實，自從港區國安法生效前後，該會多次就此發表聲明譴責，促請當局停止執行法例。至今年初，針對55名民主派人士被大圍捕，該會又聯同國際律師協會人權研究所（International Bar Association's Human Rights Institute），發聲明譴責警方拘捕行動。傅流螢翻查有關聲明的發布日為本月15日，即是在鄭若驊申請退會後發出。

有政界人士指，鄭若驊作為律政司司長，有需要以行動作為表態，所以對於其退會並不感到意外。

另邊廂，行會成員個人利益登記冊亦顯示，特首林鄭月娥於昨日（25日），刪去香港大學建築學院建築文物保護課程學名譽教授一項，意味她已退回教授名銜。特首辦回應指，林鄭有關名銜具時限性，而早前時限已過，因此特首在利益申報中，刪除該項目。