【乳癌基金會】著名時裝設計師Vivienne Tam男友血癌離世　捐500條圍巾慈善義賣助乳癌病人

▲ Vivienne分享，圍巾象徵無限的符號「∞」結合心型設計的圖案，代表心連心、手握手地發出愛和正能量。（湯炳強攝）

癌症病人份外需要身心支援，國際著名時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam）受到過去陪伴男友走過4年抗癌之路的經歷啟發，應邀成為香港乳癌基金會大使，並捐出500條設計意念為「愛是無限」的粉紅圍巾作慈善義賣，收入全部撥捐基金會，希望透過圍巾向癌症病人送暖及傳遞正能量。

非牟利組織香港乳癌基金會今日（26日）宣布，委任曾為癌症病人照顧者的Vivienne，成為基金會大使，她亦即席與乳癌病人及康復者對談，並為對方披上自家設計的圍巾送暖。

Vivienne親述陪伴男友走過4年對抗血癌的經歷，雖然其男友最終不幸於一年前離世，但她從中體會到癌症患者份外需要身心上的支援，加上身邊亦有不少女性朋友是乳癌患者，便希望為癌症病人出一分力。她表示，留意到男友昔日出入醫院、在冷氣下經常要披著圍巾保暖，她便受到對方啟發，近月設計以「愛是無限（Lovfinity S）」為設計意念的圍巾作慈善義賣。

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她指這是一條「能量巾」，希望以較大幅的圍巾為病人加強保暖，尺寸約是一般圍巾的兩倍，如病人接受化療後有脫髮情況，亦可用作包頭，她亦透過象徵無限的符號「∞」結合心型設計的圖案，「代表心連心、手握手地發出愛和正能量」。

每條圍巾售價998元，收益扣除成本及開支後捐贈予多個抗癌慈善基金，她未有透露具體數目，但指圍巾會以限量發售形式，於最近兩周已開始接受預購。作為乳癌基金會新任大使，她希望透過捐出部分圍巾予基金會，令更多乳癌患者受益，用作支援乳癌患者診治費用，令患者盡快康復過來。

▲ 圖左起為香港乳癌基金會總幹事劉燕卿、新任基金會大使Vivienne Tam及康復者譚勵明。（湯炳強攝）

香港乳癌基金會總幹事劉燕卿表示，是次獲Vivienne捐出500條代表關注乳癌的粉紅色圍巾，將不需扣除成本下全數撥捐基金會，市民可直接向基金會購買。劉指，今次義賣收入將用作支持基金會達到其使命，冀減低乳癌對香港婦女的威脅，如收入達到特定水平，將交由基金會管治委員會決定用途，不排除部分用作資助有需要婦女接受免費篩查。基金會乳健中心自2011年5月成立以來，至今為約9萬人次提供乳癌風險評估、乳健檢查及醫生會診等服務，部分為免費。

其中一名獲基金會支援的乳癌康復者譚勵明表示，她在10年前一次自我檢查後發現有乳癌徵狀，其後求醫證實確診。她憶述當時年僅約33歲，沒料到會患上乳癌。她憶述接受治療的2年期間，從網上找到乳癌基金會的患者支援服務，從中找到與不少年紀相若的同路人互相傾訴，令她在抗癌路上心情更安定，康復後亦積極參與基金會的支援小組，作為「班長」以過來人身份分享抗癌心得，最近在疫情下亦繼續透過Zoom視像提供支援。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解預防乳癌及乳房重建手術，即看:

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記者：馮琪雅