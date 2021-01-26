涉將軍澳警署外集結兩青年罪成　官指判監禁式刑罰無可避免

▲ 餐廳經理及男生涉於將軍澳警署外非法集結等，今於觀塘裁判法院被裁定罪成，還押候判。(經濟日報資料圖片)

前年8月11日有人在將軍澳警署外聚集，當中有人燒衣、叫囂及以鐳射筆射向警員，事件中25歲餐廳經理及18歲學生被控非法集結罪，兩人另外分別被控阻差辦公罪及管有攻擊性武器罪，今（26日）於觀塘裁判法院被裁定全部罪名成立，押後至2月9日判刑，期間索取背景、更生及勞教中心報告，裁判官明言判以監禁式刑罰無可避免，兩人還押候判。

兩名被告為25歲餐廳經理譚浩義及18歲學生謝至禮，兩人被控1項非法集結罪。控罪指他們於2019年8月11日，在將軍澳佳景路 9 號浩明苑地下外與其他不知名人士參與非法集結。譚另被控1項阻差辦公罪，謝則另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即1個能發出激光光束的裝置。

裁判官梁少玲今裁決時指，案發時為凌晨1時許，數十人集結在將軍澳警署對面，地點靠近民居，有人叫囂及燒衣紙，有人以鐳射筆射向警員，人群內包括兩名被告，集結的人的行為經警員警告後更變本加厲，明顯對執法機關有威嚇性、侮辱性及挑釁性，已超越和平表達的行為。

當中譚曾以鐳射筆射向警員，警告後未有停止，人群更歡呼及繼續以鐳射筆照射，謝則以手指向警署及叫喊口號，其行為令情況加劇，及後發生肢體衝突是可以預見的，會令警員及市民合理地害怕社會安寧被破壞。

裁判官認為兩名被告的行為與其他集結的人一致，他們參與了集結，其共同目的是向警員示威及表達對執法的不滿，裁定兩人非法集結罪罪成。

至於譚在警員發出警告前後均有射鐳射光，警員需要迴避光束，裁定他阻差辦公罪罪成。而謝在被捕後在警署被搜出可發出紅色光束的鐳射筆，該鐳射筆是在被告左前褲袋找到，一伸手即可觸及，裁定他有意圖令警員受傷，故藏有攻擊性武器罪罪成。

裁判官將案件押後至2月9日判刑，為兩名被告索取背景報告，另外考慮到謝犯案時年輕，會為他索取更生及勞教中心報告。裁判官官指判以監禁式刑罰無可避免，故兩名被告均須還押候判。

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記者：林欣樂