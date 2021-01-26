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【油麻地封區】碧街9至27號及東安街3號須強制檢測　今晚7時起圍封目標明早解封

社會 19:06 2021/01/26

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政府晚上７時公布，即時將油麻地碧街設受限區域，即時封區。

政府宣布，自下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9-27號和東安街3號內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）上午6時左右完成此行動。

政府發言人表示，政府早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，然而區內感染情況持續嚴峻，由1月11日至昨日（25日），上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈，衞生防護中心早前已在「受限區域」中撤離部分碧街的居民到檢疫中心。

政府留意到「受限區域」內的樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬「三無」大廈，劏房情況普遍，社區感染風險甚高，相關樓宇的污水樣本檢測亦呈陽性顯示可能存在感染風險。

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政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日午夜前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

政府發言人指，明白今次安排會為市民帶來不便，已安排在晚上大部市民下班後，盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日上午6時左右完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以讓市民可在上午上班。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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記者：徐紹軒

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