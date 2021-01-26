大掃除專家出手！ 全新升級LG CordZeroᵀᴹ A9K無線吸塵機

大掃除可謂每個家庭的年度清潔日，但每次都要搬開大件頭家具再吸塵已夠辛苦，還要先吸塵再拖地豈不麻煩？因此，韓國品牌LG安排了一位專家——LG CordZeroᵀᴹ A9K無線吸塵機來幫助各大家庭，務求做到專家出手，積塵污垢麈蟎輕鬆化為烏有！

電動地拖吸頭 吸塵拖地一Take 過

每個家庭的居住環境、室內設計、家具選擇都獨一無二。為滿足每位用家的需要，LG CordZeroᵀᴹ A9K無線吸塵機備有多達8款吸頭，務求為家居清潔提供最大的便利。其中最特別既電動地拖吸頭既可獨立拖地，亦能做到同時吸塵拖地，一物兩用，省卻更換用具的麻煩；使用電動地拖吸頭時只需於供水箱內加水，隨即透過電動水泵直接供水，拖布濕潤後自動旋轉清潔地面。吸頭備有3種供水量調節，隨清潔需要調校，以便應付不同程度的污漬。

▲ 電動地拖吸頭使用步驟十分簡單，只需於供水箱加水，調較供水量，拖布濕潤後隨即自動旋轉，吸塵同時拖地。升級版更可選擇獨立拖地模式，配合不同清潔需要（右圖）。

多達八款吸頭 應對各大清潔場景

面對床下底、枱底或梳化底這些位置，可以用品牌專利的纖薄電動地板吸頭，這款吸頭能有效延伸至難以觸及的空間清除塵垢及毛髮，免卻「踎低起身」的需要；而一般吸頭難以應付的櫃罅或牆角位置，則可用特設的隙縫吸頭。至於有養貓狗的朋友，經常在寵物換毛期間苦於「吸毛」，這時可用另一款專利配件電動迷你吸頭，有效吸走纏於沙發、寵物家具和寢具等織物表面的寵物毛髮。

每天都要接觸的床褥寢具，自然要加倍清潔。LG CordZeroᵀᴹ A9K備有床褥專用吸頭，適用於床褥及柔軟傢俬，能吸走看得見的塵垢；至於看不見的麈蟎，則可運用而震動寢具吸頭，每分鐘拍打4,000次，可有效吸走床單和被鋪上的塵蟎，另外亦適用於梳化和私家車座椅。

對付凹凸表面如電腦鍵盤，可使用二合一吸頭，其軟刷及硬身吸頭可按需要調節，最適合清除藏於小隙中的塵粒碎屑；至於一些長期附於堅硬表面的污垢，則可用頑垢清潔吸頭處理，節省逐處刮除的時間。

▲ 全新升級的纖薄電動地板吸頭，更纖細輕巧，梳化底亦難唔到佢。

▲ 有毛孩既家庭就可以使用電動迷你吸頭，專為寵物毛髮而設；對付塵蟎就靠哂震動寢具吸頭。

貼心設計 簡單方便 適合新手夫婦使用

雖然用途廣泛適用性強，但LG CordZeroᵀᴹ A9K的操作卻並不複雜，其機身及機件的設計均以容易上手為依歸。升級功能包括專利設計LG Kompressorᵀᴹ 輕壓集塵空間，只須手指一按，即可壓縮機內已收集的塵垢，變相令塵盒空間提升2.4倍，大大減少清理塵盒的次數，集塵盒中的塵垢亦可以單手一按清空，簡單方便。另外，其開關鍵與吸力調節鍵，同樣是一指即可操控，再加上運用了人體工學設計的可調節式伸縮吸管，十分適合初做家務的新手夫婦。

▲ LG Kompressor™ 輕壓集塵空間，把存放塵埃污垢的空間增大 2.4 倍，讓用家減少清空集塵盒的次數。

▲ 打掃時無需長按開關鍵，一指輕觸開關及調節吸力。

至於用後清潔亦十分方便，其防塵裝置和濾網均可用水清洗，風乾後再次使用。另外，吸塵機的升級雙電池設計，可供一次不間斷使用120分鐘，就算家居空間再大也有足夠電力續航。LG CordZeroᵀᴹ A9K的智能變頻摩打配合5重過濾，可以過濾99.9% PM0.3懸浮粒子，功能強大之餘，LG更提供10年摩打保養，讓用家無後顧之憂。

▲ 金屬防塵裝置及濾網均可以清水洗淨，風乾後再次使用，乾淨又衛生。

真正韓製 連接智能監察程式

智能家居漸成大勢所趨。作為韓國電子和家電產品的旗艦品牌，LG CordZeroᵀᴹ A9K無線吸塵機真正韓國製造，且與多款LG品牌產品一樣連接了LG ThinQᵀᴹ。透過物連網技術（IoT），用家可以經LG ThinQᵀᴹ 手機應用程式控制和監察的吸塵機的運作，包括遙控開關、監控用電量、濾網清潔提示，以及在機件故障作出智能診斷等。



LG CordZero™ A9 Kompressor™ 無線吸塵機為韓國製造 🇰🇷 於百老匯、豐澤、 HKTV Mall - LG 生活家電及空氣護理及友和Yoho有售，建議零售價如下：

星夜黑 A9KULTRA 港幣 $6,690

鐵灰色 A9KEXTRA 港幣 $6,290

酒紅色 A9KMASTER 港幣 $6,290

*每款型號附送不同吸頭，請瀏覽個別型號詳細規格。電動地拖吸頭需另行購買。

了解更多：https://bit.ly/2MrFrOJ

（特約）