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【新冠肺炎】中環郵政總局郵差確診　曾於怡和大廈及太子大廈派信

社會 20:07 2021/01/26

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中環郵政總局郵差確診，曾於怡和大廈及太子大廈派信。（資料圖片）

香港郵政今日（26日）表示，一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差確診，患者上星期負責中環怡和大廈B／F至6／F及太子大廈的派遞工作。
　　 
中環郵政總局派遞局並不對外開放，亦與大樓內其他工作單位包括郵政局分隔。該名郵差最近一次上班日期為1月23日。他於同日接獲衞生防護中心通知，一名與其有工作上接觸的外判公司司機證實確診，被界定為密切接觸者，1月24日往檢疫中心進行隔離，今日隔離檢疫期間獲告知確診。
　　 
該名郵差上星期負責中環怡和大廈B／F至6／F及太子大廈的派遞工作。香港郵政今日已派員到他曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於有關大廈張貼通告，以知會商戶相關情況。市民如有查詢，亦可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723-3454。
　　 
該名郵差外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，於上班期間亦一直有進行體溫檢測，體溫正常。
　　 
香港郵政今日近中午時分獲悉該確診個案後，已即時安排關閉中環郵政總局派遞局至1月27日，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。香港郵政會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查，並已就個案通知中環郵政總局派遞局所有人員以及安排他們接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息。區內（包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城）的派遞服務在此期間會有所延誤。

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責任編輯：吳卓峰
 

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