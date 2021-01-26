【DSE2021】4個核心科目試行原校考試　校長：倘有確診可迅速聯絡考生應變

▲ 2021年中學文憑試將於4月開考，4個核心科目將試行「原校及地區試場」安排。（資料圖片）

今年中學文憑試（DSE）筆試將於4月開考，考評局將於4個核心科目試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生將獲編配到原校試場應考，為歷屆文憑試首次。學界認為安排有助學校處理突發情況，萬一有確診個案，也能迅速聯絡考生及作出應變，而考生對原校試場位置及衞生環境更熟悉，相信應考時也較更安心。

考評局表示，「原校及地區試場」安排主要為提升學校舉行公開考試行政安排的靈活性，特別在疫情持續的情況下，以便原校聯絡、照顧學生及處理突發情况，有助減輕考生的心理壓力，以及解決試場供應不足的問題。

中學校長會主席連鎮邦表示，過去當局隨機編配考生到不同試場，很少回原校考試，今次為首次安排考生回原校應考核心科目，由於考生對原校試場環境較熟悉，相信會令考生較安心，學校也可迅速處理突發情況，萬一有考生或其家人確診，學校也可聯絡大部分考生。津貼中學議會主席劉振鴻亦指，學校掌握所有考生聯絡及健康紀錄，較有助控制疫情，且考生較熟悉原校交通方法，不少人亦住在學校附近，可減少舟車勞動。

考評局指，在4個核心科目的考試，大部分學校考生將獲編配到原校試場應考，小部分沒有原校試場的學校考生和自修生，則會安排於地區試場應考。預計今屆共需動用約500個禮堂及接近1,000個課室為試場，涉及的禮堂數目比去年354個為多，但課室數目少於去年的3,400個。局方稱，現正與學校落實試場安排及進行為考生編配試場等工作，將適時公布進一步詳情。

連鎮邦指，過去部分學校禮堂面積較小，未有向考評局提供試場，故今次所需禮堂數目較多，但估計學校只需加開極少量課室，已能照顧全級考生，而且今次只是照顧原校考生，相信學校會更願意開放場地。

考評局近日亦公布最新「在試場實施的預防措施及應變安排」，筆試的考生座位標準距離為約1.5米，桌子邊緣則相距約1.1米；筆試開考前，試場學校應於早上8時起讓考生入內，較去年稍遲10分鐘，開考時間維持早上8時半，但容許試場主任按需要酌情延遲15分鐘開考，第二節筆試開考時間，則可由下午1時半，延遲30分鐘，但中文及英文科的聆聽及綜合能力卷，廣播時間不可延遲，考生仍須準時在早上8時45分到達試場。

如考試期間發現有曾於試場逗留的考生或監考人員確診新冠肺炎，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，以確認是否有緊密或其他接觸者，試場學校完成清潔消毒後，可重新開放作考試用途，如有需要，考評局會盡量安排考生調往同區的後備試場，並會盡快以電郵及手機短訊通知受影響考生。

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記者：馮琪雅