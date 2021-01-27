【消委會專訪】處理美容健身業問題「特別勞氣」　黃鳳嫺3大堅持冀創良好消費環境

▲ 黃鳳嫺透露，消委會今年會發表至少兩個市場研究或倡議報告。（林宇翔攝）

消費權益日漸受重視，相關的工作與法例也逐漸落實，消委會總幹事黃鳳嫺需要兼任的事務也相應增多，她接受TOPick專訪時明言，未來在這個崗位上仍有3大堅持，包括爭取政府盡快落實冷靜期、促進本港可持續消費及提倡保護長者消費，營造良好消費環境。

爭取盡快落實冷靜期

近年強迫或誘使消費問題屢遏不止，當中不少涉及美容及健身行業，黃鳳嫺坦言這兩個行業引伸的消費問題、銷售手法等，多年來延續未止，加上個案舉證困難，處理時難免令她感到特別勞氣，但亦促使她堅決要盡快爭取落實冷靜期，期望在今屆或下屆政府可成事。她會領導消委會加強宣傳及教育工作，提高消費者的認知。

黃鳳嫺說，消費模式日趨便利，社會近年開始重視「可持續消費」，但仍處於起步階段，消委會將繼續倡議並提升社會的關注，透過公眾教育及知識分享，讓消費者培養綠色消費的習慣；她又稱，香港持續人口老化是不爭事實，面對未來龐大的長者消費市場，社會應有良好及合適的消費產品提供予長者選擇，營造一個保護長者消費的環境。

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疫情下促進了大眾運用科技，網購、電子貨幣等亦比以往普及。黃鳳嫺認為，數碼經濟是未來的大趨勢，或會延伸出更多消費議題。她又透露，消委會今年會發表至少兩個市場研究或倡議報告，詳情容後再公布；亦會加強處理投訴的服務，並更新官網功能及加入微信平台，利用不同渠道向公眾發放更多消費資訊。

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記者：陳曉瑩