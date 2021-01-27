【消委會專訪】「一姐」黃鳳嫺分享養生秘訣　重天然飲食3招護膚耍太極減壓

▲ 黃鳳嫺有一套養生飲食之道，更愛耍太極平衡工作壓力。（林宇翔攝）

消委會的工作不時提醒公眾要小心消費陷阱，8年間亦把總幹事黃鳳嫺訓練成為一名精明消費者，愛逛小店「貼地」了解港人生活。她亦有一套養生飲食之道，保持美好儀容也離不開護膚3大法則，更愛耍太極平衡工作壓力。

同事「培訓」 變精明消費者

黃鳳嫺接受TOPick專訪時笑言，8年多以來，在同事的「培訓」下，她已成為精明消費者，

最基本是購物前會想清楚先作決定，當有不明白的地方會即時向賣方查詢、了解買家意見等。

除了管理消委會團隊外，每天更要保持美好的儀容面對公眾，黃鳳嫺的日常生活會否很講究？她形容自己的生活其實很簡單，飲食之道亦一樣，

日常食白肉為主，如果不用應酬，會多吃素食。

修讀過中醫藥理論兩年的黃鳳嫺更說，每日都愛飲一杯熱薑檸蜜、薑紅棗茶或龍眼水等，除了有助驅風、補氣、明目外，更重要的是有滋潤和溫暖身體的功效。她亦提及，日常都不會服用維他命、保健產品，着重均衡飲食，

我相信天然，透過新鮮食品及飲料去保養自己，而非靠suppplement（補充劑）。

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愛逛小店 貼地了解港人生活

護膚是女人終身任務，黃鳳嫺也有一條適合自己的護膚法則，就是着重防曬及保濕，亦會選購含有維他命ACE的產品，具去印、防皺作用，但強調不會購買很昂貴的產品，

不會被包裝、味道、價錢或單一品牌吸引，「愈貴愈好」有時都不一定是真。以前曾買過2,000至3,000元一瓶的產品，但用後發現並非必需品。

消委會總幹事一職工作繁重，黃鳳嫺坦言壓力頗大，已習太極逾10年減壓，增強集中力及精神之餘，亦有助提升EQ（情商）能力。

她亦分享假期時愛到訪中環的服裝小店、深水埗大南街的文青cafe（咖啡室）、批發店等，在繁忙的工作中「偷得浮生半日閒」，「落地」了解港人生活，

跟店主聊天會有一種街坊情理，他們不會因為你是公眾人物，而太過留情面。

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記者：陳曉瑩