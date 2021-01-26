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【空氣污染】屯門空氣污染嚴重　元朗、北區、東涌達甚高

社會 22:02 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

環保署指，屯門一般監測站，錄得空氣質素健康指數為10+，相對健康風險級別達嚴重水平，另在元朗、北區、東涌亦錄得健康風險甚高水平。

由於本港今日(26日)下午吹微風，不利污染物擴散，環保署今日中午起，在各區錄得較正常為高的空氣污染水平，其中在屯門一般監測站，錄得空氣質素健康指數為10+，相對健康風險級別達嚴重水平，另在元朗、北區、東涌亦錄得健康風險甚高水平。

環保署指，由於本港受高污染背景氣流影響，而且下午大致天晴，陽光令臭氧及微細懸浮粒子更易霧化，加速二氧化氮的形成，而本港吹微風，不利污染物擴散，故由下午4時後開始在各區錄得空氣質素健康風險超出中等水平，至下午7時，屯門一般監測站更錄得空氣質素健康指數錄得10+，健康風險級別達到嚴重，而元朗、北區、東涌亦錄得健康風險達甚高水平。

根據香港天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在明影響廣東沿岸。環保署預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

環保署呼籲，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應避免戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。一般市民應盡量減少戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

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責任編輯：洪芷晴
 

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