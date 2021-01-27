【專訪】梁卓偉指歐盟有機會隨時限制新冠疫苗出口　提醒港府向供應商「追緊啲」

▲ 對於港府請求中央向港提供國產疫苗， 梁卓偉表示歡迎，但強調不論疫苗種類及生產地，首要仍需依循科學，形容如有好的科學根據、紮實的科學數據，於何處研發或是出產都應一視同仁、公平對待。(程志遠攝)

本港最快下月有首批復星/德國BioNTech新冠疫苗(復必泰)供應，因歐盟新冠疫苗供應緊張，歐盟有機會限制疫苗出口，影響供港。港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉提醒當局應向疫苗供應商：「睇緊啲、追緊啲，最好每相隔一天就查詢一次！」

就特首林鄭月娥已向中央要求國產疫苗供港，梁卓偉接受本報專訪時對此安排表示歡迎，前提是須有安全性及副作用等紮實科學數據，以供疫苗顧問專家委員會審議。

港府洽購三種新冠疫苗，當中內地科興滅活疫苗供港時間一再推遲；復星/德國BioNTech本周一已獲港府批准於港緊急使用，料最快2月下旬，可由德國運抵本港；至於第三款牛津大學及英國AstraZeneca（阿斯利康）的疫苗，料第三季來港。

不過，因歐盟近日傳出新冠疫苗供應持續緊張，當中阿斯利康比利時廠房出現生產問題，須削減向歐盟承諾的首季供應量6成。梁卓偉提醒說，一旦歐盟限制疫苗供應出口，或影響新冠疫苗供港。

他解釋，未知港府採購協議合約內容，惟相信當中亦有條款，列明如涉及國家行為或緊急情況，合約可「null and void」（失去法律效力），建議港府相關部門，應向疫苗供應商「睇緊啲、追緊啲」，「如果歐盟要勒住不給出口這麼多，或歐洲一下子不賣給我們，就會令香港失預算。」

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一旦BioNTech疫苗供應受限，同屬mRNA技術的莫德納（Moderna）疫苗是否可作考慮？梁卓偉估計，這涉及地緣政治問題，美國未必會出口新冠疫苗︰「第一是要看科學數據，再視乎名單上，有哪一種疫苗可行，然後都要看別人是否會賣給你。」

問到特首林鄭月娥昨提到已向中央要求國產疫苗供港，梁卓偉表示歡迎，但強調不論疫苗種類及生產地，首要仍需依循科學，形容如有好的科學根據、紮實的科學數據，於何處研發或是出產都應一視同仁、公平對待；又指自己作為新冠疫苗顧問專家委員會成員，責任是為港人把關：「如經過科學引證屬好的疫苗，自己國家供應本港，可較其他國家更前就非常好。」

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港府最初擬1月為港人接種疫苗，惟卻屢度延遲，現更可能要到3月才開始打針，但新加坡上月已開始打針，即香港或足足慢一季。梁卓偉提出質疑，港人一直引以為傲的工作效率，現卻被新加坡超前，這個問題值得港人深思。

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記者 陳正怡 陳子謙 楊玉珠