【消委會專訪】疫下市民心慌消委會「一姐」難忘口罩荒　黃鳳嫺 : 幾個傻人腦震盪DIY口罩助解困

▲ 黃鳳嫺擔任消委會總幹事8年多，形容過程或許艱難，但看到付出的心血及努力能開花結果，別具滿足感。（林宇翔攝）

大眾消費的習慣與模式隨時代發展而改變，消委會總幹事黃鳳嫺上任8年多，以一個「荒」字形容近年的消費問題，最難忘去年新冠肺炎疫情爆發初期，與港大深圳醫院、科學園、城大等代表合作，成功研究用廚房紙、面紙等DIY（自製）口罩，為港人在「口罩荒」下提供緩衝方法。

消委會「一姐」並不易做，黃鳳嫺說工作充滿挑戰，卻具滿足感；處理美容及健身行業強迫或誘使消費的情況令她最勞氣，但更堅定要促成冷靜期的落實。她亦笑言已被訓練成為一名精明消費者，更大談個人護膚、養生及減壓秘訣，詳情即看：【下一頁】

消委會經常要處理不同消費爭議，替消費者「拆彈」或討回公道。黃鳳嫺接受TOPick專訪時表示，她上任以來香港社會經歷奶粉荒、黑鬼油事件、手機電池爆炸問題、不同倒閉個案等，至今都歷歷在目。

爆疫初期 心痛市民無罩可用

她形容近年社會上出現的消費議題，不少都離不開一個「荒」字，

好似疫情下引起的米荒、口罩荒、廁紙荒等，一切都來得好急，要即時去了解及跟進。

黃鳳嫺回想疫情爆發初期，市面一罩難求，甚至有市民無口罩可用，導致人心惶惶，坦言感到很心痛，當時希望可以用科學抗疫的角度緩解全民搶罩壓力，解決市民燃眉之急。消委會遂與港大深圳醫院、科學園、城大等合作，共同成立工作小組，研究DIY口罩的方法。

她憶述，去年農曆新年後的一個星期六晚上，她與合作機構的專家、代表等開會，眾人更將不同紙張、防水布、剪爛了的風褸、冷氣機過濾網等擺放出來，研究怎樣令公眾可自製安全、有效兼經濟實惠的口罩，再驗證不同的模擬品功效，結果成功找出可用廚房紙、面紙巾等物料DIY口罩，過濾功更達到外科口罩9成或以上效果，繼而推出教學短片。

科學角度抗疫 方便快捷自救

黃鳳嫺形容，這次經歷在疫情下短時間內發生，笑言「幾個傻人一起『腦震盪』」，再用科學方法引證大家的想法，最終得出一個既方便又快捷的市民自救方法，是她近年最感滿足及開心的事件，

不理會是否有人跟着做，但如果我當好耐先有口罩（供應），至少大眾都會有一個方法用得上。

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疫情來勢洶洶，過去一年改變市民生活，黃鳳嫺稱，消委會的工作也面對兩大挑戰，一是接獲的投訴個案上升，二是團隊的產品測試工作，尤其防疫用品的檢測，比以往需時。

樣本送海外檢測 耗時成本增

她解釋，疫下各式各樣的防疫用品應運而生，團隊需先尋覓具認受性及可靠的海外實驗室進行檢測，但受航運減少影響，將樣本送往海外檢測的空運時間比疫情發生前長，費用亦相對昂貴，令一些測試報告未必能在社會最關注的時機公布，希望市民體諒。

黃鳳嫺2012年加入消委會，轉眼間已工作了至少8個寒暑，她認為當初接任是事業上的一個進階，要領導一個過百人的機構，時至今天，她說已愛上了這份工作，形容過程或許艱難，但別具滿足感，

看到付出的心血及努力能開花結果，可以真正幫到市民及社會，而獲得大眾認同。

她希望，未來可以繼續磨練自己，帶領消委會發揚光大，在工作以外，她亦計劃好好善用空餘時間學習新事物，

例如書法、插花、進修廚藝等。

黃鳳嫺在訪問中坦言，處理美容健身業的消費問題「特別勞氣」；未來仍有3大堅持，冀創良好消費環境，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩