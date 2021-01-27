【強制檢測】政府公布39幢疫廈須強制檢測 深水埗佔一半涉鴨寮街、汝州街多幢大廈【附名單】

▲ 新增紅磡指定區域強制檢測。（陳靜儀攝）

政府在深夜（26日）公布有31幢大廈須被納入強制檢測公告。另外有8幢位於指定區域以外，但有污水樣本檢測呈陽性的大廈，亦須被納入強制檢測。任何在2021年1月1日13至1月26日期間曾身處任何指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月29日或之前接受檢測。

政府（27日）會在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站。位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至2021年1月30日（星期六），而位於官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車亦會延長服務2021年2月1日（星期一）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

強制檢測的各種途經及方法，即看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

納入強制檢測公告的大廈名單：

位於指定區域或受限區域以外，並於過去 14 日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈

1. 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨 R 座

2. 香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑欣富閣

位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈

1. 香港九龍九龍城興仁街 1,3,5,7 號

2. 香港九龍九龍城興仁街 9,11,13,15 號

3. 香港九龍九龍城興仁街 17,19, 21,23 號

4. 香港九龍九龍城興仁街 25,27,29,31 號

5. 香港九龍九龍城興仁街 2,4 號及興賢街 1,3 號

6. 香港九龍九龍城興仁街 6,8 號及興賢街 5,7 號

7. 香港九龍九龍城興仁街 10,12 號及興賢街 9,11 號

8. 香港九龍九龍城興仁街 14,16 號及興賢街 13,15 號

位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案，或有污水樣本檢測呈陽性的大廈

佐敦指定區域新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍油尖旺文英街 26-48 號及文苑街 25-47 號文輝樓

2. 香港九龍油尖旺上海街 113-119 號

有污水樣本檢測呈陽性

1. 香港九龍油尖旺文蔚街 25-47 號及文苑街 26-48 號文耀樓

2. 香港九龍油尖旺文苑街 2-24 號及文蔚街 1-23 號文苑樓

3. 香港九龍油尖旺文英街 2-24 號及文苑街 1-23 號文英樓

4. 香港九龍油尖旺文英街 25-47 號及文匯街 26-48 號文景樓

5. 香港九龍油尖旺文英街 1-23 號及文匯街 2-24 號文華樓

油麻地／旺角指定區域

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍油尖旺彌敦道 491-493A 號展望大廈

紅磡指定區域

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍紅磡必嘉街 1G-1K 號長樂大廈

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

深水埗指定區域

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍深水埗長沙灣道 254-258 號亞洲大廈

2. 香港九龍深水埗鴨寮街 241-243 號

有污水樣本檢測呈陽性

1. 香港九龍深水埗南昌街 117 號

2. 香港九龍深水埗南昌街 119 號

3. 香港九龍深水埗南昌街 121 號

4. 香港九龍深水埗南昌街 123-125 號

5. 香港九龍深水埗汝州街 184-186 號金海大廈

6. 香港九龍深水埗汝州街 188 號

7. 香港九龍深水埗汝州街 190 號

8. 香港九龍深水埗汝州街 192-194 號

9. 香港九龍深水埗汝州街 200 號

10. 香港九龍深水埗汝州街 202-214 號安順大廈

11. 香港九龍深水埗北河街 96-96C 號振興大廈

12. 香港九龍深水埗鴨寮街 139-141 號華登大廈

13. 香港九龍深水埗鴨寮街 143-145 號

14. 香港九龍深水埗鴨寮街 147-149 號

15. 香港九龍深水埗鴨寮街 151-153 號

16. 香港九龍深水埗鴨寮街 155-167 號東成大廈

17. 香港九龍深水埗鴨寮街 169-171 號

18. 香港九龍深水埗鴨寮街 173-175 號 / 北河街 98 號

油麻地碧街、東安街一帶突襲式封區 過去14日曾身處受限區域逾2小時人士須強檢，詳情即看:【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋