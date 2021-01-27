【強制檢測】政府公布39幢疫廈須強制檢測 深水埗佔一半涉鴨寮街、汝州街多幢大廈【附名單】
政府在深夜（26日）公布有31幢大廈須被納入強制檢測公告。另外有8幢位於指定區域以外，但有污水樣本檢測呈陽性的大廈，亦須被納入強制檢測。任何在2021年1月1日13至1月26日期間曾身處任何指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月29日或之前接受檢測。
政府（27日）會在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站。位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至2021年1月30日（星期六），而位於官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車亦會延長服務2021年2月1日（星期一）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。
強制檢測的各種途經及方法，即看：
納入強制檢測公告的大廈名單：
- 位於指定區域或受限區域以外，並於過去 14 日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈
1. 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨 R 座
2. 香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑欣富閣
- 位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈
1. 香港九龍九龍城興仁街 1,3,5,7 號
2. 香港九龍九龍城興仁街 9,11,13,15 號
3. 香港九龍九龍城興仁街 17,19, 21,23 號
4. 香港九龍九龍城興仁街 25,27,29,31 號
5. 香港九龍九龍城興仁街 2,4 號及興賢街 1,3 號
6. 香港九龍九龍城興仁街 6,8 號及興賢街 5,7 號
7. 香港九龍九龍城興仁街 10,12 號及興賢街 9,11 號
8. 香港九龍九龍城興仁街 14,16 號及興賢街 13,15 號
- 位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案，或有污水樣本檢測呈陽性的大廈
佐敦指定區域新增一宗或以上確診個案
1. 香港九龍油尖旺文英街 26-48 號及文苑街 25-47 號文輝樓
2. 香港九龍油尖旺上海街 113-119 號
有污水樣本檢測呈陽性
1. 香港九龍油尖旺文蔚街 25-47 號及文苑街 26-48 號文耀樓
2. 香港九龍油尖旺文苑街 2-24 號及文蔚街 1-23 號文苑樓
3. 香港九龍油尖旺文英街 2-24 號及文苑街 1-23 號文英樓
4. 香港九龍油尖旺文英街 25-47 號及文匯街 26-48 號文景樓
5. 香港九龍油尖旺文英街 1-23 號及文匯街 2-24 號文華樓
油麻地／旺角指定區域
新增一宗或以上確診個案
1. 香港九龍油尖旺彌敦道 491-493A 號展望大廈
紅磡指定區域
新增一宗或以上確診個案
1. 香港九龍紅磡必嘉街 1G-1K 號長樂大廈
深水埗指定區域
新增一宗或以上確診個案
1. 香港九龍深水埗長沙灣道 254-258 號亞洲大廈
2. 香港九龍深水埗鴨寮街 241-243 號
有污水樣本檢測呈陽性
1. 香港九龍深水埗南昌街 117 號
2. 香港九龍深水埗南昌街 119 號
3. 香港九龍深水埗南昌街 121 號
4. 香港九龍深水埗南昌街 123-125 號
5. 香港九龍深水埗汝州街 184-186 號金海大廈
6. 香港九龍深水埗汝州街 188 號
7. 香港九龍深水埗汝州街 190 號
8. 香港九龍深水埗汝州街 192-194 號
9. 香港九龍深水埗汝州街 200 號
10. 香港九龍深水埗汝州街 202-214 號安順大廈
11. 香港九龍深水埗北河街 96-96C 號振興大廈
12. 香港九龍深水埗鴨寮街 139-141 號華登大廈
13. 香港九龍深水埗鴨寮街 143-145 號
14. 香港九龍深水埗鴨寮街 147-149 號
15. 香港九龍深水埗鴨寮街 151-153 號
16. 香港九龍深水埗鴨寮街 155-167 號東成大廈
17. 香港九龍深水埗鴨寮街 169-171 號
18. 香港九龍深水埗鴨寮街 173-175 號 / 北河街 98 號
油麻地碧街、東安街一帶突襲式封區 過去14日曾身處受限區域逾2小時人士須強檢，詳情即看:【下一頁】
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責任編輯：伍瑋瑋