【新冠肺炎】新增9間餐廳曾有確診者到訪　灣仔譚仔銅鑼灣翠華及荔枝角程班長上榜

▲ 新增9間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增9間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的9間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：



港島

灣仔 太原街8號 譚仔雲南米線（23/01/2021 #10173）

銅鑼灣 銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳（23/01/2021 #10174）

九龍

紅磡 民泰街9號地下 古早味澎湖台灣（21/01/2021 #10210）

紅磡 聯成大廈地下 永明粥店（23/01/2021 #10170、10192、10193、10194、10219）

荔枝角 億利工業中心 荔枝角程班長（23/01/2021 #10222）

新界

葵涌 Magnet Place第1期地下 大家樂（22/01/2021 #10213）

大圍 積富街 坤記腸粉（23/01/2021 #10173）

大埔 八號花園地下 八號餐廳（23/01/2021 #10173）

荃灣 綠楊坊 Euro go go（24/01/2021 #10213）

繼上周六（23日）佐敦封區44小時後，政府「突擊」第二次封區，1月26日晚上7時宣布，即時將油麻地碧街9-27號和東安街3號，列為指明「受限區域」，所有區內逗留人士須留在室內地方，按政府安排接受強制檢測。點擊圖片即睇現場情況：

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責任編輯：羅嘉欣