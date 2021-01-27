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【新冠肺炎】新增9間餐廳曾有確診者到訪　灣仔譚仔銅鑼灣翠華及荔枝角程班長上榜

健康 09:56 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新增9間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增9間食肆曾有確診人士到訪。
 
根據衞生防護中心資料，新增的9間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
 
港島

  • 灣仔　太原街8號　譚仔雲南米線（23/01/2021 　 #10173）
  • 銅鑼灣　銅鑼灣商業大廈地下　翠華茶餐廳（23/01/2021 　 #10174） 

九龍

  • 紅磡　民泰街9號地下　古早味澎湖台灣（21/01/2021　 #10210）
  • 紅磡　聯成大廈地下　永明粥店（23/01/2021　 #10170、10192、10193、10194、10219）
  • 荔枝角　億利工業中心　荔枝角程班長（23/01/2021　 #10222）

新界

  • 葵涌　Magnet Place第1期地下　大家樂（22/01/2021　 #10213）
  • 大圍　積富街　坤記腸粉（23/01/2021　 #10173）
  • 大埔　八號花園地下　八號餐廳（23/01/2021　 #10173）
  • 荃灣　綠楊坊　Euro go go（24/01/2021　 #10213）

繼上周六（23日）佐敦封區44小時後，政府「突擊」第二次封區，1月26日晚上7時宣布，即時將油麻地碧街9-27號和東安街3號，列為指明「受限區域」，所有區內逗留人士須留在室內地方，按政府安排接受強制檢測。點擊圖片即睇現場情況：

    點擊圖片放大
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有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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責任編輯：羅嘉欣

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