【醫護抗疫】媽媽痛哭道歉「後悔讓妳讀護理」　護士女兒告白：希望媽媽為我驕傲

▲ 媽媽心痛護士女兒奮鬥在抗疫前線。

新冠肺炎疫情持續一年時間，全球醫護都盡力守護在自己的崗位。台灣一名媽媽心痛任職護士的女兒奮戰在抗疫前線一年，哭著向女兒道歉「後悔讓妳讀護理」，女兒寫下184字向母親真情告白：「媽媽，我很勇敢，這一年我從來都沒有想過要逃跑、退縮」。

該名護士女兒在facebook社交群組「爆怨公社」發文指，自己任職護士，因新冠肺炎疫情嚴峻，她要在前線抗疫，但因此令到媽媽感到憂心，更向她道歉指「後悔讓妳讀護理」。

我要抱怨自己很不孝，現在新冠肺炎疫情嚴峻，身為第一線護理師的我，決定能不回老家就不回去，讓我阿母每天為我擔心，每天打電話問我好不好、會不會不舒服，甚至哭著道歉，說不該讓我讀護理系，她很後悔。

不過，她卻指自己從來沒有後悔，更強調自己和同事在醫院努力抗疫，是在做對社會有貢獻的事，更希望媽媽為自己感到驕傲，不要再哭。

可是媽媽，我從來都不後悔，疫情升溫，我和我的同事守在醫院努力防疫，我們在做對社會有幫助的事。媽媽，我很勇敢，這一年我從來都沒有想過要逃跑、退縮，跟著我的工作夥伴一起守在第一線。我希望妳為我感到驕傲，不要再哭了。

她更加希望，所有的醫護人員也可以繼續加油。很多網民都留言為她打氣，並指醫護人員是偉大的工作，謝謝所有醫護人員的付出。

法新社官方數據顯示，截至1月27日清晨5時30分，全球至少1.1億1萬798人確診新冠肺炎，其中超過215萬人死亡。

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責任編輯：王明芳