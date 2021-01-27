【家庭悲劇】疫情下獨力照顧10歲自閉兒 媽媽精神崩潰胸圍勒暈嘴塞海棉致兒子窒息亡

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國一名媽媽，因疫情期間獨自照顧10歲的自閉兒，因不堪負荷及精神崩潰，親手用胸罩與雙手勒暈，並在其嘴巴塞入一塊海綿，導致兒子窒息死亡。

綜合外媒報道，事發於去年8月16日，West Acton一名媽媽Olga Freeman到警署自首，承認殺死兒子Dylan Freeman。當地警方隨即到其住宅，發現床上有男童Dylan的屍體，旁邊有大量玩具。經法醫驗屍後，證實他是死於上呼吸道阻塞。而其父親、知名攝影師Dean Freeman則因處於西班牙而無法趕回。

報道指，除了自閉症，Dylan也高度近視，並患有科恩症候群，身體多個部位異常，飽受語言與溝通障礙之苦，需要全天候護理。自疫情爆發以來，Dylan平時去的特教學校關閉，無法提供全天候的照護。

失去特殊學校的協助，加上男童父親、知名攝影師Dean Freeman則因處於西班牙而無法趕回。照顧兒子的重擔就全落在媽媽的身上，連本來可以休息的白天時間都無法獲得一刻喘息。

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據悉，在兒子去世的前幾周，Olga曾找朋友傾訴自己照顧孩子上遇到的困難，之後似乎一直為心理上的壓力所苦，走投無路的她，最終親手殺死兒子。

法庭上發布的一份心理報告顯示，直到Dylan去世時，Olga都飽受嚴重的抑鬱症所苦。本月25日，Olga在英國法院承認過失致死罪，此案預計2月11日再度開庭，宣判被告量刑。

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責任編輯︰王明芳