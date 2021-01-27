【陀槍師姐2021】杜燕歌參加歌唱比賽奪冠　結婚31年對太太韓馬利無微不至　

▲ 杜燕歌與韓馬利結婚31年。

TVB新劇《陀槍師姐2021》昨晚（1月26日）播出第2集劇情講蒙漢森（陳豪飾）與Diana（宣萱飾）被安排在安全屋接受保護。二人並根據線索在快餐店遇上炸彈狂徒（杜燕歌飾），但正當蒙漢森施計令對方效下戒心時，Diana卻意外觸怒他。

炸彈狂徒講起對亡妻的思念，Diana就教他要把昔日與太太鑽研的好味豬扒飯發揚光大，才會令已死的老婆安心。

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▲ 杜燕歌在新劇中演炸彈狂徒。（截圖）

當中，炸彈狂徒在眼濕濕地憶起與太太的往事，杜燕歌演的感情演繹細膩。

另一方面，宣萱演的Diana也被指表情生動有趣，網民亦讚她外表正經，想不到也可以在演戲時如此放得開。

而正當炸彈狂徒對二人放下戒心，打算不放炸彈時，陳三元（滕麗名飾）與梁Sir（海俊傑飾）趕到，梁Sir開槍射斷手掣，令炸彈開始倒數。

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杜燕歌曾參加歌唱比賽

杜燕歌1980年參加《華星歌唱比賽》奪冠，但因廣東話不太靈光而沒選擇當歌手，反之加盟無線的國語配音組。他曾與前妻移居澳洲，於90年代初回流香港發展，並再度回歸國語配音組工作至今，近十年來間中參與劇集演出。

劇中，杜燕歌演的角色對亡妻念念不亡，更差點因此走上歪路，現實中的杜燕歌亦是出名的愛妻號。

▲ 杜燕歌演戲感人。（截圖）

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模範夫妻杜燕歌韓馬利

杜燕歌與韓馬利邂逅始於藝人之家，兩人於1989年在澳洲結婚後定居，協議終生不生育。不過至1990年代初，因為妻子仍有戲癮，於是決定結束在澳洲的食肆生意回流香港。

老夫老妻雖然膝下無兒，但二人閒時就會去旅行感受生活，更不時於社交網放閃。二人結婚31年，杜燕歌曾接受TOPick訪問分享婚姻保鮮法：「彼此要有空間及信任，太太都好了解我的生活喜好及朋友圈子，我不喜歡花天酒地，只愛飼養小動物、種下花花草草，寫下書法。」

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暖男丈夫

2019年，韓馬利於年中，因發燒感冒菌入腦致患腦膜炎，入院兩周後在家休養，杜燕歌悉心照顧，每日烹調三餐，對太太無微不至。

她曾接受TOPick訪問指：「丈夫照顧三餐，他到街市買最好的材料，然後親自下廚並餵我食。以前他對我的愛護好含蓄，現在便表現出來，真的好感動，所以覺得今次病可說是個變相的祝福。」

同場加映：黎彼得專訪