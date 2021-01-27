【英式教養】威廉凱特反皇室傳統貼地育兒　化身地理老師帶3孩野外探險學獨立

▲ 威廉王子夫妻實行貼地育兒法備受讚賞，一反皇室傳統。

英國38歲的威廉王子和39歲的凱特王妃育有3名子女，包括7歲喬治王子、5歲夏洛特公主和2歲路易王子。夫妻反皇室傳統的貼地育兒法備受讚賞，近日有皇室專家透露他們在疫情下如何教育孩子，例如化身地理老師帶3個孩子進行野外探險，學習獨立之餘，也避免他們嬌生慣養。

據英國《每日郵報》報道，受新冠肺炎疫情影響，英國陷入半停課狀態。皇室專家Katie Nicholl表示，居於英國諾福克郡皇室大宅安墨堡的威廉王子夫婦，雖然有保母Maria Borrallo幫忙照顧3個孩子，但二人都會親力親為，主導子女的家庭教育。

▲ 雖然有保母幫忙照顧孩子，但威廉王子夫婦主導子女的家庭教育。（IG @kensingtonroyal）

訓練獨立免嬌生慣養

在疫情下，威廉王子夫婦擔當3個小王子和小公主的老師，教他們學習生活上的實用技能。凱特明白小朋友不宜長時間觀看電腦屏幕，限制子女使用電子產品的時間。Katie Nicholl指出，喬治王子和夏洛特公主都是「勤奮好學，熱愛學習的人」，因此兩個小朋友在網上學習方面都會自動自覺。

每當孩子空閒時，威廉王子夫婦就帶他們到戶外遊玩，無論天氣如何都無阻他們一家人外出，他們亦熱衷讓孩子到花園裡去探索戶外世界。凱特曾表示，想讓孩子呼吸新鮮空氣，並融入大自然。

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Katie Nicholl稱夏洛特公主很喜歡蜘蛛，凱特經常帶她到戶外近距離觀看蜘蛛，實地上一堂「自然課」，還不少得「地理課」，一家五口到野外實地探險。而且凱特喜歡與孩子們一起畫畫，並且不怕小朋友弄到一團糟，即使身上沾滿顏料也不是問題。

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坦承教3孩具挑戰性

威廉和凱特曾承認教3個孩子具有挑戰性，當孩子在家上學時，無疑是考驗他們的耐性。威廉笑說，「我的耐性比我想像的要短得多，而我的妻子則超級有耐性」。凱特擔當領導兩個大孩子的家庭教育工作，同時兼顧每天為2歲的路易王子安排玩樂時間，威廉亦充當「神隊友」從旁協助。

Katie Nicholl評論，按著威廉王子夫婦實行的育兒方法，將有助這3個小王子及小公主成為皇室適應力最強的一代。

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責任編輯︰王明芳