【封區檢測】約330居民檢測揪出一宗確診個案　林鄭月娥對強檢行動達標感高興

▲ 特首林鄭月娥對碧街受限區域強檢行動達標感到高興。（社交平台截圖）

港府昨日（26）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9-27號和東安街3號內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。行動今早6時結束，在宣告生效期間，約330名居民接受檢測，發現一個確診個案，有關人士及其密切接觸者已被分別送往醫院及檢疫中心跟進。

特首林鄭月娥今早於社交平台表示，昨日 在油麻地指明「受限區域」內，約有330名居民昨晚7時至午夜12時接受檢測，早上6時大致確定檢測結果後，限制亦結束，居民可上班或如常外出，整個過程用了11小時，行動中找到一宗新型肺炎確診個案。

她提到，總結過去周末佐敦「受限區域」強制檢測經驗，「行動保密」、「範圍聚焦」、「時間壓縮」成為行動目標，而事隔一日，對碧街「受限區域」的強檢行動達標感到高興。

她稱，今次行動中 採用了抗原和核酸的「雙軌檢測」，以加快識別感染人士送院隔離，又強調不可小看任何一個感染的源頭。港府的下一個目標是如何 如何用好抗疫工具，走在社區出現感染前，並逐步達致「清零」。

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當局昨日於「受限區域」內設立8個臨時採樣站，並要求受檢人士在當日午夜前到採樣站接受快速抗原測試和鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。行動中，共動員約380名民政事務總署、警務處，油尖旺民政事務處和深水埗民政事務處等人員。民政事務總署安排了18名能操尼泊爾語、烏爾都語或印地語的工作人員，協助少數族裔人士進行檢測及解釋有關限制及檢測宣告安排。

政府亦進行了共306戶家訪，其中有約93戶在過程中沒有任何人應門。在這些住戶中，有部分座落於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，當局會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

政府強調會嚴格跟進落實執法，亦提醒任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須依從強制檢測公告，為己為人，應盡快到檢測中心接受檢測。進行檢測是對自己、家人及社區負責任行為。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩