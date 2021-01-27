【新冠肺炎】消息：新增逾60宗確診個案

▲ 消息指今日新增逾60宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，消息稱今日（27日）新增逾 宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。油麻地碧街一帶封區揪出一宗確診，區議員料區內僅一半人做檢測，詳情即看：【下一頁】

昨日（26日）本港新增64宗確診個案，當中有一宗輸入個案及63宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其他42宗與早前個案有關，累計共10,223宗病例。

食物及衞生局副局長徐德義指出，佐敦、油旺、紅磡及深水埗列強制檢測指定區域，當大廈出現一宗或者污水陽性須強檢。詳情即看：【下一頁】

此外，明愛醫院放射科一間電腦掃瞄檢查室的抽風系統原定於1月23日進行更換工程，惟院方沒有按時安裝，及後有確診病人曾到訪上址，令11名醫生及病人須接受醫學監察。詳情即看：【下一頁】

昨晚7時政府「突擊」封鎖油麻地碧街9-27號和東安街3號，時隔11小時後解封的情況：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜