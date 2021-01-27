【網上熱話】全球瘋傳桑德斯惡搞相　取暖相一夜成帶貨阿伯

▲ 全球瘋傳桑德斯惡搞相，成為了網上熱話。

美國總統塵埃落定，有趣的是網上焦點不是美國總統，反而落在競逐美國總統失敗退選的聯邦參譏員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）身上，當日伯尼·桑德斯穿上無聊的神情和毫不顯眼的大褸，一時間伯尼·桑德斯竟成了全球網上惡搞對象。

▲ 聯邦參譏員伯尼·桑德斯出席總統就職典禮的相片在網上被惡搞瘋傳。（圖片法新社）

其實桑德斯已經不是首次成為時裝品牌的目標，早在2016年他宣佈以民主黨人身分參與角逐美國總統選舉時，他的競選標織已被法國高級時裝品牌Balenciaga改頭換面成為三條紅白交線的品牌商標，更成為當時品牌的一個認知度極的標誌。

今次網民再度「擺他上枱」，事源在美國總統就職典禮時，桑德斯一反傳統穿起便裝出席就職典禮，與大家來賓完全格格不入，加上他一臉無奈和出現無聊的表情獨自坐在椅上取暖，於是網民紛紛將這位79歲的孤獨白髮老人來個造像。

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與此同時，他當日穿上的一件非常平凡，毫不顯眼，售價為224美元，來自品牌Burton的GORE-TEX Edgecomb羽絨大褸和手上一對來自一位住在佛蒙特州的小學老師Jen Ellis編織的環保手襪，一時間都成了瞬間在市場上斷市和網上被瘋狂搜尋的對象。

品牌Burton表示桑德斯穿上的一件羽絨大褸其實已是18年前的出品，一早已不是暢銷型號。

至於小學老師Jen Ellis事後收到超過10,000以上電郵，查詢如何可以購買到這一對用舊有毛線編織而成的環保手襪。

可見世事非常奇妙，事問孜有誰可以知道這位白髮老人桑德斯，可以兩度成為「帶貨阿伯」。

記者：何偉雄