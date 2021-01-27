黎智英涉未經批准集結案 英大狀Perry退出余若海接手任主控官

▲ 資深大律師余若海（資料圖片）

律政司早前申請英國御用大律師David Perry來港，於壹傳媒創辦人黎智英等共9名泛民主派人士所涉組織未經批准集結案中擔任主控，律政司於上周（20日）發聲明表示Perry受聘後不斷受到英國社會的壓力和批評，律政司決定另聘一名律師如期主理本案。據悉，律政已委聘資深大律師余若海接任David Perry擔任本案主控，案件將如期於2月16日開審。



律政司於上周三（20日）發聲明指，英國御用大律師David Perry受聘後不斷受到英國社會的壓力和批評，並將案件與《港區國安法》混為一談，Perry 對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，認為審訊應在沒有他的情況下如期進行。基於公眾利益及審期臨近，因此律政司已委聘另一名律師如期主理本案。



據了解，8名面對審訊被告代表律師陣容鼎盛，黎智英由資深大律師余若薇、大律師譚俊傑及董皓哲代表；李卓人由大律師吳宗鑾代表；吳靄儀由資深大律師何沛謙及大律師陳志剛代表；梁國雄由資深大律師潘熙及大律師黃宇逸代表；何秀蘭由大律師簡柏謙代表；何俊仁及李柱銘由資深大律師駱應淦、大律師楊嘉瑋及郭智朗代表；梁耀忠則由新任大律師公會主夏博義及大律師林凱依代表。同案另一被告區諾軒則將承認控罪。

控罪指，各被告於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。



鑑於辯方早前已表明將在審訊中爭議一連串憲法問題，包括有關控罪的合憲性等，屆時法庭將需處理如何在保障集會的基本權利，和規管如何行使權利兩者之中取得平衡，有關議題屬極為重要，亦會對日後如何行使集會自由構成確實而重大的影響。

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記者：林育慧