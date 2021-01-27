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【Netflix紀錄片】《犯罪現場》重整藍可兒離奇死亡懸案　揭全美最恐怖酒店震撼歷史【有片】

娛樂 12:01 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》於2月10日上架。

轟動一時的「藍可兒事件」距今已經將近第8年，加拿大港裔女生藍可兒於2013年被發現全裸離奇死於洛杉磯塞西爾酒店（Cecil Hotel）的天台水缸，案件疑點重重，至今仍未能破案。Netflix將這宗案件拍攝成一連四集的紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at The Cecil Hotel），並將於2月10日於全球Netflix上架。

Netflix日前宣佈將於2月10日上架全新製作紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at The Cecil Hotel），一連四集講述發生於2013年洛杉磯塞西爾酒店內的「藍可兒事件」。

《犯罪現場》

【犯罪現場】藍可兒離奇死亡懸案拍成紀錄片　一連四集2月Netflix上架

恐怖酒店驚人歷史

紀錄片將上架消息發布後，即引來不少迴響，觀眾對此世紀懸案的好奇心再度燃起，而《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》的首支預告片日前終發布。

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》紀錄片除了會解構案件發生地點與過程，還找來調查人員、酒店員工、其他住客等人接受訪問，希望能夠為這宗懸案盡量還原真相，並揭開賽西爾酒店的暗黑歷史。

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「藍可兒事件」發生於2013年，當年21歲的藍可兒從成長地加拿大獨自一人到美國洛杉磯旅遊，入住位於市中心的賽西爾酒店。1月26日抵達當地後，藍可兒每日都與家人保持聯繫，直到1月31後開始失聯。

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藍可兒死亡至今成懸案

其家人報警後，洛杉磯警員苦尋無果，最後在2月19日因一名酒店住客投訴酒店水壓過低以及水中有異味，酒店派人到天台檢查水箱時，發現一具全裸屍體在內，頭部向下身體異常扭曲。最後憑著屍體上的胎記，警方確認其身份就是藍可兒。

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雖然警方曾於2月13日公開藍可兒生前在酒店電梯內的閉路電視影片，藍可兒在電梯內跳出跳入，又做出奇怪的動作，有時感覺又在躲藏，非常怪異。另外，酒店前往天台的路上本應上鎖，正常持有鎖匙的酒店員工才能前往，而且藍可兒屍體全裸，死狀離奇，當中存有許多疑點。

不過當地警方最後推斷藍可兒患有躁鬱症傾向，另外又有揣測藍可兒罹患思覺失調症抑或解離性身分疾患，而由於屍體上未有明顯傷痕，驗屍官推斷藍可兒是死於「意外」。但由於案件疑團太多，警方最後認為無案可查而終止調查，令「藍可兒事件」成為了世紀懸案。

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