【封區檢測】油麻地碧街一帶封區揪出一宗確診　區議員料區內僅一半人做檢測　

▲ 油麻地碧街一帶封區揪出一宗確診。

油麻地碧街和東安街指明「受限區域」的強制檢測行動結束，今早約6時解封，約有330名居民檢測，找出一宗確診個案。油尖旺區議員李偉峰估計，今次的受限區域內只有約一半人做了檢測；醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信今次的「突襲式」行動，是汲取了上一次佐敦受限區域的經驗，以免有人提早離開。

李偉峰今早（27日）接受電台訪問時指出，今次被圍封的部份大廈早前已有確診個案，居民已有心理準備，可能大廈會被劃為受限區域，更有居民曾向他資訊是否需要「儲糧」等。

對於昨日的行動，他認為仍有改善之處，因當局昨日要求3座大廈的居民到樓下排隊檢測，惟只有一條隊伍，擔心各大廈的人一同排列或會因而有傳播的風險。他又估計3座大廈約有500至600人居住，惟昨日只有約330人接受檢測，相信今次區域內只有約一半人做了檢測。

對於今次的行動，他質疑強檢的必要性，指外國地區亦曾有進行強制檢測，但其後仍有爆發疫情；又指昨晚7時起開始圍封有關地區，有部分街坊仍未下班，至下班回家後才發現已自己所住的地方已被圍封，他對此感到非常無奈，認為港府要就此有關問題作出回應。

民主黨油尖旺黨團昨日（26日）曾發聲明，對有關「突襲式」措施圍封表示強烈不滿，又形容有關行動是「突襲式禁足令」，批評極度擾民，指封鎖區涉及500至600人，受影響居民人數較多，惟政府未能即時妥善解釋，並指封區正值放工時間，政府行動令不少居民選擇不回家，在家的又未能外出買飯，當區亦有較多長者及長期病患，民主黨看見周末周日政府安排欠佳，相信今次如舊未能妥善安排熱飯、奶粉及藥物等需要。

特首林鄭月娥今早於社交平台表示，整個行動 用了11小時，對 碧街「受限區域」強檢行動達標感到高興。詳情即看：【下一頁】

「受限區域」居民強制檢測後解封情況：

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在同一節目表示，相信政府今次的「突襲式」行動，是汲取了上一次佐敦受限區域的經驗，沒有事先張揚，以免有人提早離開。

被問到封區的必要性，他指出需視乎區內的確診數字是否在短時間內急速上升，以及當區的潛在風險因素而令確診數字出現「雪球」效應等。他相信如有隱性患者居於上址，會透過喉管將病毒傳開去，相信政府今次行動是想釐清哪些大廈屬於高危。

政府擴大佐敦指定區域，以及新增油麻地、旺角和紅磡兩個受限區域，他指出，農曆新年將至，當局應盡快針對舊區或病例較多的地方進行強制檢測，又相信有關居民有機會要重複做檢測。

至於港府昨日決定延長社交距離措施至2月3日，他稱近日的確診個案，未見有回落跡象，但形容現行的措施已經「頗辣」，認為平衡市民日常生活需要後，應繼續維持現有措施，暫時毋須「加辣」。

行政長官林鄭月娥昨日表示，已要求中央協助提供，向本港供應國藥集團的新冠疫苗，他表示，應視乎國藥能否提供第三期臨床數據、證明疫苗安全有效，再決定是否批准在本港緊急使用。

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責任編輯：郭詩詩