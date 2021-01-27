【男士健康】勃起勃唔起不是靠運氣 泌尿科醫生：另類煙也會增患陽痿風險

▲ 研究亦指出，每日吸煙的數量越高， 患上陽痿的機會越大。

根據香港政府統計處的調查，香港15歲或以上男士的吸煙比率由 1990 年的28.5%下降至 2019年的 18.1%。但吸食電子煙及加熱煙的人士，近年有上升的趨勢。



煙草內有大量有毒的物質，而吸煙對身體的傷害是非常廣泛的，如：心血管疾病、呼吸系統疾病、生殖系統疾病和癌症(膀胱癌及腎癌、口腔癌與咽喉癌、肺癌、食道癌、胰腺癌、胃癌、肝癌、子宮頸癌和血癌等等)。



對男性吸煙人士來說，陽痿是其中一個嚴重的問題。歷年來的科學研究發現，吸煙會破壞陽具的血管和神經系統，令到勃起功能受影響，嚴重的會導致陽痿。

根據多個研究的統計，吸煙人士患上陽痿的風險比非吸煙人士高1.4至3.1倍。而 40-70 歲的吸煙男士比非吸煙男士患上中度至嚴重程度的陽痿高達兩倍。研究亦指出，每日吸煙的數量越高， 患上陽痿的機會越大。很多吸煙的男士在性生活的表現亦因此逐漸走下坡，影響到夫妻或情侶的關係。



除了陽痿之外，吸煙也會直接影響生育的能力。根據研究發現，煙草的有毒物質會削弱男性製造正常精子數量的能力，令整體精子數量減少和減低活動能力。還有，吸煙男士的精子畸型率較非吸煙者也較高。亦有研究指出，煙霧中的毒素會損害精子中的Y染色體，從而影響胎兒的性別。



吸食傳統的捲煙的禍害有目共睹，但吸食電子煙或加熱煙也是有百害而無一利。綜合多個研究的結果，電子煙及加熱煙與傳統煙一樣會釋出有害物質，並產生二、三手煙，危害他人健康。當中 80 種物質為加熱煙獨有或濃度比傳統煙高，包括 4 種可致癌，15 種可具基因毒性。所以就算改變吸食新的煙草產品也會對身體有一定的傷害。



徹底戒煙才會改善煙草對身體的傷害。研究亦指出，25% 戒煙人士的性生活會有明顯改善，成果會在平均戒煙 2 至 12星期後就開始出現，所以完全戒掉所有煙草產品才是王道。

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