【感動時刻】視障BB首次戴眼鏡看清父母　露可愛笑容網民感動：要好好長大

▲ 有嚴重視力問題的男嬰，首次戴眼鏡、看清父母樣子之後，露出笑容。

不是每個人生下來都能看清世界，網絡流傳一段影片，一名擁有嚴重視力問題的男嬰Christian，一直看不清眼前物件；直至母親替他戴上眼鏡，才得以看清父母模樣，隨即露出燦笑，可愛樣子融化網民的心。

從影片可見，媽媽起初為Christian戴眼鏡時，他表現抗拒，試圖將眼鏡撥走。不過當眼鏡戴好之後，Christian被眼前清晰的景象嚇倒，雙眼瞪大，觀察眼前物品。

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他回過神之後，好奇地四處張望。當他首次看到父母清晰的模樣時，隨即露出燦笑。Christian似乎十分滿意該眼鏡，沒有脫下來的意欲。

看到Christian可愛的樣子，不少網民祝福他好好長大，「一定要好好感受世界」、「看着嬰兒由哭鬧轉而露出笑容，令人感動」、「太可愛了！」、「對父母來說，那個笑容就是一切」。

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責任編輯：王明芳