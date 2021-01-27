【恐怖虐兒】4個月大女嬰遭「劇烈搖晃」致終身失明　父母求判無牌保母重刑

▲ 台灣一名4個月大女嬰疑遭「劇烈搖晃」後終身失明發展遲緩，父母求判無牌保母重刑。

父母因為工作忙碌未能照顧孩子，只能聘請保母幫忙，然而有時卻錯信保母。台灣一名父母於2019年將當時只有4個月大的女嬰交給無牌保母照顧，沒想到隔月女嬰臉部出現瘀傷，數天後女嬰疑遭劇烈搖晃而意識不清送院，急救後發現女嬰出現虐待性頭部創傷、發展遲緩及雙眼失明，其父母盼重判無牌保母夫婦。

綜合台灣媒體報道，被告謝姓夫婦謝旻燕及謝承達是女嬰公公的朋友，女嬰父母於2019年1月28日開始將女嬰交由他們照顧。同年2月13日，父母接女嬰回家時，發現女嬰下巴有瘀傷，媽媽照顧幾天後，2月17日再交給謝姓父母夫婦照顧。

女嬰突意識不清送院

但在2月19日晚間，謝旻燕出外倒垃圾，女嬰交由丈夫謝承達照顧，沒多久她收到丈夫電話，指女嬰意識不清、眼神渙散需緊急送院。女嬰經過醫生檢查後診斷出「虐待性頭部創傷」、硬腦膜下出血及雙側視網膜出血等問題。女嬰即使接受手術，但腦傷仍導致腦部萎縮、發展遲緩及終身雙眼失明。

醫生︰傷勢多由人為造成

謝承達否認曾搖晃或毆打女嬰，聲稱女嬰原本坐在椅子上，自己下樓處理事情，再重返現場女嬰已叫不醒。醫生指出，女嬰的傷勢多由他人故意造成，少數才會因車禍等嚴重外傷所造成。父母懇求當局查明真相及重判無牌保母夫婦。

女嬰往後不能正常生活

檢察官認為，女嬰應遭謝承達以劇烈搖晃等方式對待，導致女嬰健康成長的機會驟然停止，將來無法擁有正常人的視覺，及後的人生仍要與後遺症對抗，造成女嬰父母無法磨滅的傷痛。檢察官表示，謝姓夫婦至今仍否認犯罪，犯案後態度欠佳，決定依成年人故意對兒童犯傷害致重傷等罪起訴。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳