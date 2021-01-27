【子宮肌瘤】30歲女子沒懷孕腹脹如懷胎7個月　求醫揭子宮長滿逾180個腫瘤【附成因及症狀】

▲ 一名30歲女子的子宮長滿逾180個腫瘤，腹脹如7個月大肚婆。

腹部莫名變大，有可能患有子宮肌瘤。廣州一名30歲女子腹部變大，像已懷孕7個月，她挺著大肚子求醫，表示並無懷孕。經檢查後，醫生發現她子宮長有超過180個腫瘤，最終需做手術切除子宮肌瘤。

綜合內地媒體報道，該名女子小王患有子宮肌瘤多年，曾做過2次多發性子宮肌瘤切除手術，去除了5、6個子宮肌瘤。惟術後不夠半年，她已復發，腹部愈發脹大，更明顯是在中下腹摸到硬塊，而且出現尿頻、尿急、肛門墜脹感等症狀。因擔心要切除整個子宮，她遲遲未敢接受治療。

經檢查後，醫生診斷該女子患有多發性子宮肌瘤，子宮已增大如懷孕7個多月，最大的腫瘤更如一個成年男性的拳頭般大。患者及其家屬要求保留子宮的同時，亦儘量把肌瘤清除乾淨，最終醫生為該「行腹式子宮肌瘤剔除術」。該女子盆腹腔黏連問題嚴重、子宮肌瘤數目多，手術難度十分大。最終，醫生為她消除了超過180個腫瘤，最大一個直徑為8cm。

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何謂子宮肌瘤？

婦產科專科醫生方秀儀了早前接受TOPick訪問時，講解症狀成因子宮肌瘤（Uterine fibroids/leiomyomata）是常見婦科疾病。子宮肌瘤俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤和間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；

到50歲更增至80%機會。

症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

子宮肌瘤治療方法

方醫生指，子宮肌瘤是一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大，一般治療方法如下：

可以用手術切除。視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。

收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。除了開刀切除子宮肌瘤或子宮，現在還有子宮內膜熱熔術及子宮動脈栓塞術等。

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責任編輯：羅嘉欣