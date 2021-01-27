  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 15:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保指南】時尚企業家林恬兒創8Shades綠色生活平台　多領域推可持續綠色生活模式

休閒消費 14:36 2021/01/27

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

時尚環保企業家林恬兒。(圖片由8Shades提供)

全新綠色生活平台8Shades於1月26日正式登場。8Shades的創立旨在推動可持續的綠色生活，啟發大眾尋找屬於自己的「綠色維度」。平台輯錄不同文章，包括美容、品酒、育兒、文化和時尚，為關注可持續生活模式的大眾提供綠色生活方案。

品牌名字8Shades源於品牌理念 — 每個人皆有其獨特的維度，好比深淺不同的綠色皆可定性為綠色，人人都可以採用自己鍾情的方法推動環保生活，循序漸進地逐步邁向綠色未來。8Shades提供了一個特別的空間，讓大眾可以反思並審視自己現時的生活方式，發掘當中可以改變的生活習慣。最重要的是，這過程應是簡單、輕鬆而不受批判的。

點擊大圖了解8Shades：

    點擊圖片放大
  • 8Shades的創立旨在推動可持續的綠色生活，啟發大眾尋找屬於自己的「綠色維度」。(圖片由8Shades提供) 平台輯錄不同文章，包括美容、品酒、育兒、文化和時尚，為關注可持續生活模式的大眾提供綠色生活方案。(圖片由8Shades提供)
    • +2

由「環保戰士」林恬兒創立的8Shades，致力提倡一種環保生活態度。林恬兒亦是非牟利環保團體Ecodrive的共同創辦人，和Empact28投資公司的創辦人和行政總裁。Empact28為女性企業家和公司提供資金，支持她們為舒緩社會和環境問題出一分力。

8Shades由林恬兒親力策劃，支持一眾本地品牌和變革者展開可持續發展理念的業務。它亦是一個環保指南，通過集合不同綠色行動領導者，讓大眾了解自己的「綠色維度」。

8Shades最近與不同單位合作，包括香港首間可持續酒吧Penicillin，提供環保紙張和日常用品的網上市集Papery，外觀、質感和功能都與傳統塑料袋無異的水溶性袋子#INVISIBLEBAG，以及曾推出環保教育工作坊和零咖啡運動的環保社會企業的Eco-Greenergy。

為慶祝8Shades 的誕生，Emily於1月26日Penicillin酒吧舉辦了視像發布會，與朋友和環保愛好者一起分享此特別時刻。她與Penicillin的共同創辦人Agung Prabowo 進行對話，了解他如何用本地蒸餾的NIP杜松子酒，製作可持續的雞尾酒「8Shades」。

如有興趣重溫視像發布會, 可瀏覽【按此

詳情請瀏覽8shades 網頁【按此

同場加映：更多農曆新年食譜，即睇【下一頁

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

鍾麗淇+倪晨曦推廣可重用口罩運動　鄭欣宜：環保是生活態度
13:17 2021/01/14
鍾麗淇+倪晨曦推廣可重用口罩運動　鄭欣宜：環保是生活態度
【加拿大羽絨】Canada Goose推中國設計師聯乘系列　環保羽絨奠定未來新方向
17:56 2021/01/22
【加拿大羽絨】Canada Goose推中國設計師聯乘系列　環保羽絨奠定未來新方向
環保措施 時尚 企業文化 多元文化 職場文化 育兒心得 育兒用品 美容

最高瀏覽

【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
10:18 2021/01/26
【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
17:32 2021/01/26
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
18:14 2021/01/25
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相