【環保指南】時尚企業家林恬兒創8Shades綠色生活平台　多領域推可持續綠色生活模式

▲ 時尚環保企業家林恬兒。(圖片由8Shades提供)

全新綠色生活平台8Shades於1月26日正式登場。8Shades的創立旨在推動可持續的綠色生活，啟發大眾尋找屬於自己的「綠色維度」。平台輯錄不同文章，包括美容、品酒、育兒、文化和時尚，為關注可持續生活模式的大眾提供綠色生活方案。

品牌名字8Shades源於品牌理念 — 每個人皆有其獨特的維度，好比深淺不同的綠色皆可定性為綠色，人人都可以採用自己鍾情的方法推動環保生活，循序漸進地逐步邁向綠色未來。8Shades提供了一個特別的空間，讓大眾可以反思並審視自己現時的生活方式，發掘當中可以改變的生活習慣。最重要的是，這過程應是簡單、輕鬆而不受批判的。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 8Shades的創立旨在推動可持續的綠色生活，啟發大眾尋找屬於自己的「綠色維度」。(圖片由8Shades提供) ▲ 平台輯錄不同文章，包括美容、品酒、育兒、文化和時尚，為關注可持續生活模式的大眾提供綠色生活方案。(圖片由8Shades提供) +2

由「環保戰士」林恬兒創立的8Shades，致力提倡一種環保生活態度。林恬兒亦是非牟利環保團體Ecodrive的共同創辦人，和Empact28投資公司的創辦人和行政總裁。Empact28為女性企業家和公司提供資金，支持她們為舒緩社會和環境問題出一分力。

8Shades由林恬兒親力策劃，支持一眾本地品牌和變革者展開可持續發展理念的業務。它亦是一個環保指南，通過集合不同綠色行動領導者，讓大眾了解自己的「綠色維度」。

8Shades最近與不同單位合作，包括香港首間可持續酒吧Penicillin，提供環保紙張和日常用品的網上市集Papery，外觀、質感和功能都與傳統塑料袋無異的水溶性袋子#INVISIBLEBAG，以及曾推出環保教育工作坊和零咖啡運動的環保社會企業的Eco-Greenergy。

為慶祝8Shades 的誕生，Emily於1月26日Penicillin酒吧舉辦了視像發布會，與朋友和環保愛好者一起分享此特別時刻。她與Penicillin的共同創辦人Agung Prabowo 進行對話，了解他如何用本地蒸餾的NIP杜松子酒，製作可持續的雞尾酒「8Shades」。

如有興趣重溫視像發布會, 可瀏覽【按此】

詳情請瀏覽8shades 網頁【按此】

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責任編緝：張懿慧