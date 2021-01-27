【老鼠出沒】打邊爐途中老鼠從天而降　火鍋店員徒手扔開踩死

▲ 打邊爐途中老鼠從天而降，火鍋店員徒手扔開踩死。

冬天天氣寒冷，打邊爐是不少人的指定動作。但在內地一間火鍋店，有食客於打邊爐途中，發現竟有老鼠從天而降，有店員見狀即上前徒手抓起老鼠，再扔到地上用腳踩死。火鍋店回應指，餐廳出現老鼠是難以避免的事，事後食客獲「全單免費」，但網民則批評店方草草了事。

綜合內地媒體報道，事發於上周四（21日），在四川成都市一間火鍋店，數名食客於打邊爐期間，一隻老鼠突然從高處掉落在餐桌上的爐邊，從網上流傳的片段可見，食客都大嚇一驚，有店員見狀，立即徒手抓起老鼠，再扔到地上，用腳踩死後，再一腳踢開。

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影片在網上瘋傳，火鍋店證實片段內容屬實，回應指老鼠是從樓上意外掉下來的，「誰都不願意這樣的事情發生，我們就直接給他免單了，因為我們本來就在1樓，做餐飲要沒有老鼠，這個是不可能的事情」。事後，店方亦為食客提供「全單免費」作賠償。

不過，有不少網民認為店方的做法不妥，不應草草了事，更不應徒手抓老鼠，希望相關部門介入，「店員好熟練，見怪不怪的樣子」、「這麼熟練的手法，肯定不是第一次抓老鼠」。

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責任編輯︰羅嘉欣