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【網上考試】疫情在家考試學校規定穿校服　學生拒遵從收「警告信」：係咪有病

教育 12:37 2021/01/27

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有學生在考試期間拒絕遵從校方規定穿校服，收到警告訊息。

新冠肺炎疫情反反覆覆，中小學繼續暫停面授轉網課，近日考試期學生都要在家應試，本港有一名學生不滿校方規定考試要穿校服，拒絕遵從下收到老師的警告訊息，一怒之下上網投稿訴苦，希望網民評理。

Facebook專頁「名校 Secrets」日前刊登一名學生投稿，現時學校全面改為網上授課，考試測驗都安排在家中進行，可是學校規定學生在考試期間，必須穿著校服應試。該名學生認為是無理要求，沒有遵從指示。

結果，學生收到校方的警告訊息，斥責其「儀容服飾」有問題，內容如下︰

學生閱後大感不滿，在帖文中直斥老師個腦「係咪有病」？在家穿著校服考試根本不合理。

你以為校服好好著，又唔見你哋著工服返工，仲要處理我，送我去非洲啦笨！

網民反應兩極

網民對此意見不一，有人認同在家無必要穿校服，有人卻指這是上課的基本紀律。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰林綺玲

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