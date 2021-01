▲ 《魔龍王國》

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)製作的新片《魔龍王國》(Raya And The Last Dragon) 將於3月上映,今日(1月27日)推出新預告。

《魔龍王國》由《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim創作,以及金球獎影后奧卡菲娜(林家珍,Nora Lum)獻聲。

▲ 金球獎影后奧卡菲娜聲演《魔龍王國》。

故事講述奇幻王國被黑暗勢力Druun入侵,面臨重大危機,於是英勇女戰士雷雅(Raya)帶著可愛的篤篤出發尋找傳說中「最後一條魔龍」,拯救分裂王國。。

在旅途上遇上不同的驚險考驗,以及遇上一班非一般的搞鬼戰友同行,一同不惜經歴重重挑戰。