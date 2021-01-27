【致命誘惑】9歲女童吃一口雪糕昏迷身亡　死因曝光後醫生爸爸自責

▲ 9歲女童吃一口雪糕後昏迷身亡。

過敏可大可小，英國一名9歲女童與家人同遊西班牙，吃了一口雪糕後很快身體不適昏迷，送醫急救後不治。驗屍報告顯示，女童體內含致命劑量堅果，是死於過敏性休克，令身為醫生的父親悲痛莫名。

據《每日郵報》報道，事件發生在2019年2月西班牙太陽海岸（Costa del Sol），近日開庭審理。9歲女童Habiba Chishti跟隨家人旅遊時，由爸爸Wajid Azam Chishti買了一支朱古力味雪糕給她吃。

由於女兒對堅果類過敏，爸爸在購買雪糕前，多次向小販詢問雪糕或朱古力醬是否不含堅果，而小販亦再三保證，才放心給女兒食用。爸爸描述，當時女兒吃了一口雪糕，身體正常，但到達餐廳開始不適香迷，送院搶救不治。

驗屍報告顯示，女童體內含有致命劑量的花生、杏仁、榛果、腰果和開心果，死因是過敏性休克。女童的爸爸本身是英國醫療中心（NHS）一名醫生，有足夠救人知識，然而看到女兒過敏發作時卻束手無策，令他相當自責：

我明明確認過好幾次（沒有堅果），她也只吃了一口，為甚麼會發生這種事？

兒童病理學家Marta Cohen在法庭上稱，食物中只要含一種或多種過敏原，即使只是吃了一口，也有可能致命，甚至有時候只是待在過敏原附近，也可引致過敏反應。

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