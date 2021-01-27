【陀槍師姐2021】「Diana」宣萱愛貓湯圓超搶鏡　網民：係成套劇嘅靈魂【多圖】

▲ 《陀槍師姐2021》湯圓起搶鏡。

TVB劇《陀槍師姐2021》正在熱播！在昨晚（1月26日）《陀槍師姐2021》內，宣萱所飾演督察Diana的愛貓湯圓登場，超萌的湯圓十分吸睛，溶化不少觀眾的心。

其實昨晚《陀槍師姐2021》劇情講Diana與Hanson（陳豪飾）在炸彈案後，在安全屋接受保護直到找出真兇。Hanson卻因和Diana的愛貓湯圓無法相處而笑料百出。

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▲ 宣萱與湯圓。（《陀槍師姐2021》截圖）

湯圓搶盡鏡頭

湯圓的登場引起不少網民討論，大讚「醉貓湯圓」的劇情非常好笑，甚至有網民形容「陳三元啲戲份仲少過湯圓 」、「湯圓係成套劇嘅靈魂」，令湯丸的熱度不輸任何一位《陀槍師姐2021》主角。

在早前宣傳《陀槍師姐2021》的活動上，宣萱大讚湯圓：「我長這麼大沒見過一隻貓像牠這麼乖，很配合、很上鏡，攝影機一路推牠會配合鏡頭，很多場都是一次就拍好。」這打破拍戲最怕遇上小孩和動物的說法，觀眾亦期待湯圓能在《陀槍師姐2021》有更多的演出。

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宣萱無私領養中年毛孩

其實宣萱一向愛心爆棚，是圈內有名的愛狗之人，高峰期更同時飼養6隻狗狗。

充滿愛心的宣萱在2018年更領養了一隻名為Ding Ding的貓，愛狗之外同時加入愛貓行列。

有別大部份的領養人士，宣萱專選擇已年屆中年的貓貓領養，因為她希望在毛孩年紀漸長時能得到適當的照顧和愛護，非常有愛心。

同場加映：何綺雲訪問

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